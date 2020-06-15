滿街汽機車！他好奇「台灣大眾運輸有救？」　網答案一面倒...發展史被挖出

▲台北橋機車瀑布。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

相較於日本、韓國等鄰近國家，台灣大眾運輸方面顯然不夠完善，就有網友好奇，若我國能早一點投入相關發展，是否能降低汽機車密度？話題掀起熱烈討論，但鄉民一面倒不樂觀。

網友在PTT八卦板直言，「台灣大眾運輸爛到笑，捷運也沒有很密集，導致人民沒有搭大眾運輸的習慣，如果台灣早點發展大眾運輸，還會滿街機車、汽車嗎？還是這是民族劣根性...無解？」

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以南韓為例，1974年通車的首爾地鐵高達19條通車，1985年通車的釜山地鐵發展5條線，1997年通車的大邱地鐵也有3條線，直到2004年和2006年，光州和大田也相繼通車；而台灣1996年通車的台北捷運目前僅有6條線，2008年通車的高捷則只有2條捷運線和輕軌。值得一提的是，南韓大田、光州、大邱的人口，都比台中、高雄來得少。

▲台北捷運。（圖／ETtoday資料照）

對此，鄉民不禁搖頭，「台北機車還不是一堆」、「嫌黑暗期太黑暗啊」、「應該不會，機車太方便了」、「搞大眾運輸的自己都不搭了，怎麼可能會好」、「台北捷運+公車那麼發達，汽機車還是很多啊」、「其實造成塞車的主因是汽車，機車根本是台灣交通救星」、「就不敢像日本落實有停車位才能買車啊」。

同時不少人點出關鍵，直言「這其實跟我們沒有都市規劃有關」、「住商合一都這樣，一堆車擠在一起」、「習慣了不是一天造成的」、「最大的問題是都市規劃」、「垃圾大公路主義」、「油錢+停車費+自由>>>>>>>>>>>>大眾運輸」。

說到台灣交通發展史，在日治時期，主要發展鐵路運輸，後來中華民國政府受到美式公路主義影響，改以公路為主要交通方式，也因此許多鐵路線走入歷史，直到1990年代以後，隨著全台快速、高速公路建設逐漸完備，加上都市面臨交通堵塞、污染等問題，才又開始重視軌道運輸。