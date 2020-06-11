牛肉變黑能吃嗎、鮮乳可以放70天？好市多「7大月經文」幫解惑

▲幫解惑好市多7大月經文。（圖／記者蕭筠攝、網友授權提供）

記者蕭筠／台北報導

美式賣場好市多（Costco）因不時推出限量商品再加上划算價格，常吸引不少網友PO文分享使用心得，但也有人經常提出疑問，例如CP值最高的牛肉為何會出現發黑情況，必敗的科克蘭全脂鮮乳保存期限怎麼可以長達70天等，《ETtoday新聞雲》統整出7大最讓婆媽容易感到疑惑的產品，快來看看有沒有幫解答了。

許多婆媽來到好市多一定要入手的非牛肉莫屬，無論是買回家選擇用燉煮、還是煎烤通通都好吃到爆炸，不過就有網友分享在好市多購入的牛絞肉，回家打開後發現內部竟然發黑了，「氣味有點肉腥味，但我無法判斷是否不新鮮。」就有不少人現身解惑，表示下層牛肉是因缺氧才會轉為紅黑色，只要重新接觸到氧氣後，約過15分鐘後就會恢復成鮮紅色了。

▲好市多自有品牌「科克蘭全脂鮮乳」未開封可放70天 。（圖／取自Costco好市多 商品經驗老實說）

而這一款好市多自有品牌「科克蘭全脂鮮乳」，不僅價格比一般進口鮮奶便宜，就連最長保存期也多達70天，讓不少人出現許多疑惑「可以放這麼久嗎？」對此，包裝上就已經有詳細說明，該款使用極高溫瞬間商業殺菌，但保存方法需冷藏4℃以下，開封後則要在7天內喝完，且不能離開冷藏環境超過30分鐘。

還有自去年底掀起搶購潮的「半熟麵包」，到現在依舊是夯品之一，有不少買過的網友就大方分享外酥內軟的麵包不管是塗果醬後再進烤箱，還是先進烤箱再夾入生菜火腿都超好吃，但近日有網友笑說「婆婆拿去用蒸的了」，創意吃法也掀起超高討論，口感部分原PO笑說：「帶有淡淡鹹味，然後味道類似老麵饅頭……我覺得配三合一咖啡很好吃。」

▲▼好市多的好自在液體衛生棉收受廣大女性朋友喜愛。（圖／讀者提供）



至於生活用品部分因款式太多出現不少選擇障礙、使用疑慮，有女性朋友就指出入手激推款「好自在液體衛生棉」後發現經血量竟然減少了，原因是更換衛生棉時表層十分乾爽，只有一點點經血蹤跡，不過不要擔心，其實大部分的經血早就被吸進衛生棉當中，這也是為何深受女性消費者歡迎的重大原因之一。

而好市多自有品牌「科克蘭保鮮膜」因有231.03公尺的長度，不用經常作更換受到歡迎，但有民眾使用後直呼：「怎麼這麼難用！」不過其實這款保鮮膜好處多多，可以拿來分裝食物，或是當作保鮮盒上的蓋子，只要輕壓就可密合且還不太漏水，至於如何取用也非常簡單，輕拉出保鮮膜後，蓋上盒子再沿著鋸齒狀邊緣撕下即可。

▲HAIR RECIPE保濕洗護髮體驗組內容物只有一半是因其為體驗組，但廠商選用正常容量瓶器裝載，方便民眾後續繼續使用。（圖／網友授權提供）



▲德國百靈歐樂B電動牙刷雙握柄組。（圖／讀者提供）

另外還有2款產品，包括HAIR RECIPE保濕洗護髮體驗組以及德國百靈歐樂B電動牙刷雙握柄組，不少人拿到該洗護髮組合時發現「內容物只有瓶子的一半」，認為自己上當了，但其實該組洗護是體驗組合，而廠商刻意選用正常容量的瓶器，方便後續採購補充包時繼續使用，十分貼心。

而最後這款德國製的百靈歐樂B電動牙刷雙握柄組則有不少人發問「究竟好不好用？」其實挑手動牙刷時刷頭不要太大，電動牙刷也一樣，這一支歐樂B電動牙刷擁有細緻小圓形刷頭，讓民眾可以一次刷一顆牙齒，包括齒縫、牙齒背面等死角都能更加乾淨，搭配壓力感應裝置可以自動偵測刷牙力道，保護牙齒牙齦。

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