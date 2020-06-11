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好市多「人氣美食」悄悄下架了　釣出一票粉絲：超好吃！跪求重出江湖

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▲美式賣場好市多緊急封館消毒。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲美式賣場好市多。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）販售各式商品，自產的美食更是受到不少民眾喜愛，然而其中一款食物最近卻悄悄下架，讓會員們大呼好可惜，打算寫意見表讓它「重出江湖」。

▲▼好市多這產品成絕響。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

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好市多這款大蒜麵包成絕響。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

近日有網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團上，PO出法國蒜香麵包的照片，直問「為什麼沒賣了，我好愛吃」。原來，是好市多改以另一品牌的大蒜麵包取代，原本販售的產品因而下架。

貼文發出後意外釣出許多忠實粉絲，「這真的很好吃，現在換另外一種的不好吃」、「這個超好吃耶」、「好吃的商品不持續賣，難吃的一直掛著」、「這個比較好吃....新的不喜歡」、「Costco麵包我只愛這味」、「超好吃+1，每次去好市多都會看看有沒有，然後失望的離開」。

原PO則表示，「原來那麼多人喜歡，以為沒人愛才下架」，並號召網友一起寫意見表，讓舊版大蒜麵包重出江湖。對此不少會員表示讚成，「真的！希望它可以重出江湖+10000 敲碗敲碗」、「+++希望他在上架」、「到底要去哪裡告訴好市多啊....我想要吃他啦」。

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