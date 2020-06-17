雙北整合破功...新北不跟進YouBike2.0　將引進「無車柱」新系統

▲YouBike微笑單車（資／市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

台北市規劃將全市YouBike汰換為2.0，新北市確定不跟進，將自行開發新系統。新北市交通局長鍾鳴時17日表示，新北市政府與微笑單YouBike1.0的合約將於明年8月到期，未來將自行朝向無柱式系統規劃，目前已招標在淡水等地試辦。

鍾鳴時表示，YouBike1.0合約到明年8月，但台北市將改採YouBike2.0，卻不與新北討論雙北接軌問題，YouBike業者也不與新北討論換約內容，為保障新北民眾行的權益，才會進行新系統試辦招標。

鍾鳴時強調，如何將既有的YouBike系統在使用年限期間發揮最大效益，交通局在審慎研擬轉換計畫的同時，亦同步引進了新一代公共自行車系統，讓公共自行車服務無縫接軌。

鍾鳴時指出，「新北市共享運具經營業管理暫行自治條例」正由市議會審議中，未來所有的共享運具都將納管，並且增加退場機制，業者申請時要繳保證金等，若經營不當，市府依法移置、保管及拍賣，避免oBike亂象再起。

鍾鳴時說，引進的新一代公共自行車系統將是透過智慧手機操作、無樁位，採用電子圍籬和GPS車輛定位，以避免衍生停車亂象；鍾鳴時說，新一代公共自行車系統目前已完成招標作業，預計未來將於淡水區及板橋、三重、新店等3條通勤綠廊試辦。

至於近日各界關注的YouBike場站的設置和未來發展，鍾鳴時說為避免影響市民使用權益，交通局正審慎研擬轉換計畫，期以合理的成本，讓既有的YouBike在使用年限期間發揮最大效益，並達成平順轉換；期間，民眾若有使用公共自行車系統的需求，交通局將會針對用地、安全性等進行會勘並評估後錄案，納入未來計畫辦理。

▲新北市將引進「無車柱」公共自行車新系統。（圖／交通局提供）

★★★ 好康來了！過期票券換東森幣 ★★★

舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生，兌換東森幣加碼1.5倍，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】