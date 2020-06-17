美國修訂5G合作禁令　華為回應了

▲美國商務部修訂華為禁令。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

美國商務部周一（15日）宣布將修訂美國公司和中國通訊設備商華為的合作禁令，允許雙方合作制定5G網路的使用標準。對此，華為16日晚間透過聲明回應，「願意與包括美國廠商在內的技術同行就新技術的標準進行坦誠的討論和交流，為人類社會的科技進步作出貢獻。」

美國政府打算修改華為禁令的消息，最先由《路透社》披露。報導提到，美國將允許美企與華為就5G標準制定進行合作。美國商務部表示，根據工業與安全局（BIS）的新規，美企在與華為公司接觸前將不需獲得許可證。

《環球時報》報導，華為隨後透過聲明回應此事。文中提到，「標準的本質講究開放、公平、無歧視，需要全球廠商、科研機構及行業協會組織等的參與。包容和充分的協商能更好的推動技術標準的制定，也有利於全球經濟和產業的健康發展。」

回應強調，「華為的態度是一貫的，我們願意與包括美國廠商在內的技術同行就新技術的標準進行坦誠的討論和交流，為人類社會的科技進步作出貢獻。」

事實上，美國上月才宣布將加強對華為的制裁，升級出口管制。華為前員工李洪元近日還爆料，據內部老員工透露，華為7月中旬將宣布大變革，可能裁員50％，將員工數量從19萬名減至10萬名。沒想到沒幾天，美國商務部便宣布解除禁令，允許美國廠商與華為合作。