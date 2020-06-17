不再三採陰！指揮中心公布最新解隔離標準「三條件」二採陰性就可解

▲指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

考量復陽疑慮，國內現行對新冠肺炎病患採高標準「三採陰性」才能解除隔離，中央流行疫情指揮中心今（17）日公布，考量長期隔離治療對個案身心之影響及醫療資源使用適當性，經參考國際作法及相關研究實證並諮詢專家後，將現行確診個案解除隔離條件，由連續3次呼吸道檢體檢驗陰性，調整為連續2次檢驗陰性即可解除隔離。

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指揮中心指出，目前各國對確診個案之解除隔離條件均為「連續2次呼吸道檢體檢驗SARS-CoV-2為陰性」，另依據韓國對285名復陽個案及其790名接觸者調查研究結果顯示，經2次採檢陰性解除隔離之個案，已無傳播風險。因此指揮中心於諮詢專家意見後，修訂「嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處理流程」，確診個案同時符合下列三項條件，可解除隔離：

(一) 住院隔離至症狀緩解至少3天；

(二) 連續2次呼吸道檢體(間隔至少24小時採檢)檢驗SARS-CoV-2為陰性(解隔之採檢於同日應採檢鼻咽擦拭液、咽喉擦拭液或痰液共2種檢體，且2種檢體檢驗結果皆須為陰性)；

(三) 距發病日已達10天(無症狀者距第1次採檢陽性已達10天)。

指揮中心表示，確診個案解除隔離後，除特殊情況外，無須再進行採檢；若因故採檢結果再出現陽性，除特殊情況外，個案無須再入院進行隔離治療，維持自主健康管理即可，亦不用再次匡列接觸者進行居家隔離。此外，如解除隔離後仍在居家檢疫/居家隔離期間，無須再繼續執行居家檢疫/居家隔離至期滿，採行自主健康管理即可。

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