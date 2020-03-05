「他偷拍弟媳洗澡」正義哥FB公布個資肉搜　糾網友「打變態」遭判拘役

▲陳姓男子因不滿楮姓男子偷拍他人性愛影片，竟於臉書上公布褚男資訊意圖煽動他人犯罪，未料遭判刑。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／基隆報導

陳姓男子因不滿褚姓男子偷拍他人性愛影片，在臉書張貼褚男噁行的相關新聞後，連帶公布褚男車牌號碼及車輛照片，意圖煽動網友肉搜，並對他發動攻擊。褚男發現此貼文，氣憤向陳男提告妨害名譽，法院審結依妨害秩序罪判陳男拘役50日，得易科罰金5萬元。全案仍可上訴。

陳男2019年2月22日晚上使用臉書張貼褚男偷拍他人性愛影片的新聞，寫下「基隆怎麼會出這種垃圾變態，偷拍性愛影片，也偷拍17歲的一個女生閨蜜，弟媳洗澡，這家火（傢伙）丟光了基隆人的臉的」，同時還附上褚男車子的照片和車牌號碼，甚至公布他居住社區及工作場所，撂狠話要網友們一起肉搜、發動攻擊。

隨後陳男又寫下，「有看到這台車或是看到這個人，馬上跟我說」、「打變態了啊」、「這個一定要叫他拱橋拱好啊」等與公眾利益無關的內容供不特定人觀覽，意圖煽動誘惑他人犯罪，足以嚴重損害褚男的名譽。褚男看到貼文後，憤怒至警局報案向陳男提告。

基隆地院審理時陳男坦承犯行，法官審酌陳、褚2人現實生活中並不相識，陳男僅因褚男與其他網友在網路上的交談內容不合他意，就將褚男個資公布在臉書供眾多網友觀覽，此舉足以損害褚男名譽，另貼文內容也引發網友們對褚男衍生不滿情緒，甚至會想出手攻擊，審結依妨害秩序罪判陳男拘役50日，得易科罰金5萬元，仍可上訴。

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