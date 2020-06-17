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「金正恩專機」時隔4月有動靜！今早自平壤起飛　專家：新武器將公開

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▲▼金正恩的專機「蒼鷹一號」。（圖／路透社）

▲ 金正恩一架專機被捕捉到自平壤起飛。圖為他出訪國外時搭乘的蒼鷹一號。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

北韓16日爆破位於開城工業區的兩韓共同聯絡辦事處，今（17日）早更放話在金剛山及開城部署人民軍。朝鮮半島緊張情勢高漲之際，北韓領導人金正恩平時視察行程搭乘的高麗航空專機被捕捉到自平壤起飛，朝東海（日本海）飛行，可能前往咸鏡南道新浦市出席活動。也有分析指出，位在新埔的新型潛射彈道飛彈（SLBM）即將公開。

南韓《東亞日報》根據航班追蹤網站Flightradar24指出，北韓高麗航空一架飛機於當地時間17日上午10時12分（台灣時間9時12分）自平壤出發，經過咸鏡南道耀德郡，飛往咸興市途中訊號消失。

這架飛機機型為俄羅斯安托諾夫An-148，編號為JS671，呼號為KOR671，而金正恩過去視察國內民生經濟時也曾搭乘相同機種的專機。

該報報導，自新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行，北韓封鎖國界以來，這是時隔4個月來首度觀測到北韓飛機在國內飛行的動向。外交消息人士透露，近來有消息指出，金正恩將親自出席羅先特別市的活動。另一方面，北韓正於新埔港建造3000噸級的新型潛艦，因此也有專家表示，金正恩此行可能代表位在新浦的潛射彈道飛彈將要公開。

慶南大學極東問題研究所教授金東燁分析，北韓有一套縝密的計畫，從輕微的挑釁開始，持續觀察南韓的反應，再不斷加強力道，「新型SLBM可能會公開。」《美國之音》此前也指出，北韓2月至4月間曾於新埔造船廠進行飛彈試射。

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