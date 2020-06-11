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端午連假省道疏運措施報你知　北部地區多利用台61線及台31線

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▲因應端午節4天連假公路總局提供省道替代路線。（圖／公路總局提供）

▲因應端午節4天連假公路總局提供省道替代路線。（圖／公路總局提供）

記者楊熾興／桃園報導

今年端午節有4天連續假期，許多民眾會安排旅遊行程，公路總局第一區養護工程處建議用路人，北部地區的中短程旅遊可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。

▲▼北部地區的中短程旅遊可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。（圖／公路總局提供）

▲▼北部地區的中短程旅遊可利用台61線及台31線作為桃園與台北、新竹間往返的替代道路。（圖／公路總局提供）

▲▼北部地區的中短程旅遊可以利用台61線及台31線作為桃園地區與台北、新竹間往返的替代道路。（圖／公路總局提供）

另台66線銜接國道1號的平鎮系統交流道，於25、26二日0時至24時，將封閉南下匝道；台68線西行銜接台15線的南寮交流道，將於24日晚間21時起，封閉左轉南下車道；台61線苗栗竹南路段銜接國道3號的西濱交流道，於27、28二日0時至24時，將封閉北上匝道。

第一區養護工程處表示，因國道1號湖口至新竹路段為重現性易壅塞路段，規劃台31線及台1線為往返桃園及新竹間的短程國道替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。西濱快速公路台61線北部路段，除了新竹市區外都已通車，可通往西部濱海沿線各漁港、濕地等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統(台64、66、68線)，與國道系統(國1、國3)形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊。

北部地區往返宜蘭用路人如遇國道5號壅塞，可改道行駛台2線、台9線及台2丙線等省道替代路線，台2丙線基福公路自通車後，因沿線風景優美及擁有許多觀光景點，亦吸引民眾至暖東峽谷、十分瀑布、平溪天燈及貢寮等地旅遊。因此，本局於台2丙線設置多處CMS(電子看板)，以告知用路人即時路況，並視車流量協調警察單位加強疏導交通與調整號誌時制。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量利用替代路線並避開尖峰時段。行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網（http://168.thb.gov.tw），或撥打02-86875114及公路總局用。

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