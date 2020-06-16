桃園莽夫與妻起爭執！持打氣筒海K致死　檢方聲押獲准

▲桃園市大園區李姓男子12日下午疑因感情因素與鍾姓妻子爭吵，竟持打氣筒海K致死，桃檢偵訊後依家暴殺人向地院聲請羈押獲准。（圖／翻攝自谷哥地圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市發生人倫悲劇！李姓男子12日下午與鍾姓妻子發生口角，突然情緒失控竟持打氣筒將妻子海K一頓，妻子傷重倒地奄奄一息，家人發現無呼吸心跳趕緊送醫，經急救後仍宣告不治，大園警方據報後到場勘驗，認為李男涉嫌重大，持拘票拘捕李男，桃檢相驗鍾女遺體後確認遭他殺，將李男依家暴殺人罪嫌向桃園地院申請羈押獲准，目前全案仍在調查中。

檢警指出，40歲的李姓男子與37歲的鍾姓女子為夫妻關係，但據調查，2人感情不睦，曾因感情糾紛多次發生爭執口角，12日下午2時許，李男與鍾姓妻子又因感情問題起口角，李男暴怒之下持打氣筒連續痛毆妻子，後來還不罷手再以徒手、腳踹方式痛打妻子，導致其頭部、手部與身體多處受傷，鍾女後來倒地昏迷，家人發現時已無呼吸心跳，趕緊通報119送醫急救，經急救後仍然宣告不治。

▲桃園市大園區李姓男子12日下午持打氣筒海K鍾姓妻子致死，消防人員送醫急救畫面曝光。（圖／記者沈繼昌翻攝）

因鍾女頭部與身體多處有明顯外傷，醫院認為疑似外力重創致死，打電話通報大園警分局處理，警方鑑識人員趕往李男住處採證，現場一片凌亂，其中疑似行兇工具打氣筒則散落一旁，警方懷疑李男涉有重嫌，持桃檢向地院申請拘票拘提李男到案，桃檢檢察官率法醫相驗確認死於他殺，檢方偵訊後依家暴殺人罪嫌向桃園地院聲請羈押獲准，目前檢警正釐清李男行兇等動機。

►「時間存在的意義就是襯托妳的美麗」

【更多新聞】

►小三想分手…人夫強索10萬元「對你好的代價」 痛毆並性侵她

►影／直行3.5噸貨車閃避「急左轉」2.75噸小貨車 重心偏離翻車！小貨車落跑

►八旬老婦騎車拋錨豔陽下無力推車 2女警推車香汗淋漓助其返家