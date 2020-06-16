八旬老婦騎車拋錨豔陽下無力推車　2女警推車香汗淋漓助其返家

▲桃園市龍潭區16日上午，高齡80歲王姓婦人騎車外出，突然熄火無法發動呆立路旁，巡邏女警見狀協助推車，讓王婦得以順利返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區80歲王姓婦人16日上午騎機外出購物，返家途中卻突然熄火停在路口，王婦怎麼發都發不動，在攝氏35度豔陽曝曬下差點中暑，正好巡邏經過的2名女警見狀，主動協助推車與安撫王婦，一路陪著她將拋錨機車慢慢推回家中，王婦到家後對2名女警熱心助人感激不已。

龍潭警分局聖亭派出所警員廖珮祺、毛淑渝與實習生劉佳芸3名女警，16日上午巡邏時，行經龍潭區聖亭路、竹龍路口時，看見一輛機車停在路當中，車旁一名婦人不知所措，女警擔心婦人發生危險，立即停車關心狀況，發現高齡80歲的王姓婦人因機車突然熄火拋錨無法發動，緊張的不知所措，而且已出現疑似中暑症狀。

▲桃園市龍潭區高齡80歲王姓婦人16日騎車外出購物，因機車突然熄火，女警協助推車，一路護送讓其得以安全返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

女警當下立即協助王婦將機車推往路旁，並提供溫開水給王婦飲用，經檢視機車後研判，可能是機車電瓶沒電導致無法發動，立即協助幫忙推車返家，另2則在旁陪同與安撫王婦，一路護送其安全返家。

王婦到家後對3名女警熱心協助頻頻感謝，若非女警及時援助，可能她還在路旁等待救援，她年齡已大後果真是不堪設想。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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