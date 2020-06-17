酷熱3天8縣市高溫警戒！「紅燈亮了」防飆38度　下波變天轉雨時間曝

▲氣象局提醒，今紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水分。（圖／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

8縣市亮「高溫紅橙黃燈」！氣象專家吳德榮提醒，今天（17日）起持續酷熱三天，將是今年以來氣溫最高的幾天，紫外線達「危險級」，請注意防曬防中暑；周六、周日因鋒面接近，水氣略增、大氣不穩定度提高。

【紅色燈號】連續3日38度以上

東半部：花蓮縣。

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【橙色燈號】連續3日36度以上

北部：台北市。

【黃色燈號】36度以上

北部：新北市、基隆市。

南部：高雄市、屏東縣。

東半部：台東縣、宜蘭縣。

▼氣象局對8縣市發布「高溫資訊」。（點圖可放大／氣象局）

中央氣象局對8縣市發布高溫資訊，太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，今中午前後花蓮縣縱谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市盆地為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率；台東縣、新北市、基隆市地區及高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為「黃色燈號」。

氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊受到太平洋高壓影響，各地比較高溫炎熱，東半部、高雄、屏東和大台北都可能有局部36度以上，至於花蓮有可能連3天出現38度；今有些午後雷雨，主要在山區，或東半部近山區平地。

▼氣象局提醒慎防「熱傷害」。（點圖可放大／氣象局）

劉沛滕說，周五開始有些西南風水氣，中南部可能有些降雨，但範圍不多；周六水氣有機會再多一些，西南風將影響到下周二、下周三，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，但水氣也沒到很多，下雨時間不會特別久，不過，午後雷雨範圍增多，除了中南部，其他地區也有可能。

至於未來一周高溫部分，劉沛滕提醒，北部周六前都有35度，台北市周五前有36度，中南部34、35度，東半部33、34度；周四、周五台東可能有焚風，局部比較高溫。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，16日晴朗炎熱，花蓮縱谷內的富源因特殊的地理環境，創下今年最高溫39度；最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周五暖氣團籠罩，大氣穩定，各地晴朗酷熱，將是今年以來氣溫最高的幾天，紫外線達危險級，要注意防曬、防中暑，山區午後有小範圍局部短暫陣雨或雷雨的機率。

吳德榮表示，周六、周日因鋒面接近，水氣略增、大氣不穩定度提高，清晨陸風與西南風的輻合作用，西南部沿海偶有零星短暫陣雨，午後局部陣雨或雷雨的機率亦提高；台灣在暖氣團內，天氣持續高溫炎熱。

吳德榮指出，最新歐洲及美國（GFS）模式皆模擬，下周一、下周二滯留鋒仍在北部海面徘徊，並未南下，但各模式的西南風帶來水氣量不同，且皆持續調整中；台灣是否會因此而有較明顯降雨？不確定性很高！需密切觀察。