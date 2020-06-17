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熱爆！台北飆今年最高溫36.9°C　花蓮快破38°C亮「極端高溫紅燈」

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▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

▲今日各地高溫炎熱，台北測站中午飆36.9度高溫，已創今年以來該站最高溫紀錄。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

熱爆！今天受到太平洋高壓影響，各地高溫炎熱，花蓮縣富源中午高溫已飆至37.6度，另外，台北市也測得36.9度高溫，已破今年以來台北測站最高溫紀錄。

▲▼高溫燈號。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局持續針對8縣市發布高溫燈號，其中，花蓮有突破38度高溫機率。（圖／中央氣象局）

太平洋高壓影響，各地天氣高溫炎熱，氣象局持續發布高溫燈號，今日中午前後花蓮縣縱谷為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率；台北市盆地為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、基隆市、台東縣地區，高雄市、屏東縣、宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

氣象預報員王品翔表示，今年以來台北測站最高溫為36.8度，但今天中午已飆至36.9度，刷新該測站最高溫紀錄。另外，自動測站部分，花蓮縣富源出現37.6度高溫，是今天全台最高溫，預計後續高溫仍可能繼續上升。

氣象局表示，各地高溫皆在33度以上，大台北地區、東半部及高雄、屏東地區有局部36度以上高溫的機率，其中花蓮縱谷局部地區有可能出現38度以上的極端高溫。由於雲量偏少，紫外線指數易達過量甚至危險級，外出活動請注意防曬並多補充水份。

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