金與正炸爛「韓聯辦」變廢墟！南韓人170億秒燒成灰...背後真正目的曝光

▲金正恩胞妹金與正。（圖／路透社）

記者曾羿翔／綜合報導

南北韓關係惡化，金與正16日一聲下令，直接炸毀位於開城工業區的兩韓聯絡辦公室。有南韓媒體對此分析，北韓會在此時採取動作的背後原因，並不是單單只有先前脫北者散播「褻瀆北韓領導人金正恩」傳單的原因，背後藏有更複雜的因素與目的。據了解，北韓炸毀的不僅是兩韓聯絡辦公室，還包括了南韓納稅人的170億韓元。

綜合韓媒報導，北韓向來期盼「核武談判」能夠成局，但是卻被美國總統川普要求履行「無核化」，結果川普近期因為美國新冠肺炎的肆虐、種族示威抗議事件，連任總統之路受到打擊。

▲開重工業區的「韓聯辦」已經遭到北韓炸毀。（圖／達志影像／美聯社）

報導提及，北韓官方對此感到相當擔憂，因為在國際制裁造成經濟困頓的狀況下，假如在川普任內雙方關係不能獲得成果，「維持政權」可能對北韓來說都是個難題。

南韓國防部智庫的北韓專家金鎮娥（Kim Jin Ah）就說，北韓此舉只是拿脫北者文宣事件當藉口，其實是想把南韓當作代罪羔羊，最終目的是想要吸引美國的注意，尤其是川普，藉以重新建立與美國的談判。

倫敦國王學院（King's College London）國際關係講師巴奇可帕爾多（Ramon Pacheco Pardo）也表示，「金與正想要領導或讓別人看見她的領導能力，這些讓緊張加劇的動作很合理。」報導也指出，這棟被炸毀的兩韓聯絡辦公室，當初共砸了南韓納稅人「170億韓元」建造，如今卻成了廢墟。

▼金與正從小秘書晉升「北韓武則天」。（圖／達志影像／美聯社）



