當年的她「端菸灰缸」站一旁！　金與正「不再只是妹妹」…代哥出征原因曝光

▲有專家認為金與正因為女性身份，不大可能會接班。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃心瑀／綜合報導

隨著北韓領導人金正恩消失多日，大多數發言由妹妹金與正代勞，北韓神秘的金氏政權是否正在轉移，受到外界注目。南韓分析指出，從現職為北韓勞動黨第一副部長的金與正強硬主導對南韓政策的跡象可看出，如果日後她像哥哥金正恩一樣擔任軍事職務，將極有可能接受繼任者的教育；金與正不再只是一個跟隨在哥哥身旁的妹妹，而是被當作後繼者培養的人。

根據南韓媒體報導，美國著名智庫布魯斯金學會韓國首席Jeong Park（정박）15日時，在一個主題為「北韓金與正：新出現的角色？」網路研討會上表示，金與正不僅擁有金家血統，在人脈、政府經驗方面也都不亞於他人，雖然跟金正恩的狀況十分相似，但卻缺乏軍職的經驗，正因如此，近來金與正強硬的談話，似乎就是在試圖彌補她於軍事方面不足的能力。

Jeong Park還說，北韓似乎要將金與正當做金正恩的接班人，或是培養成類似的存在，最近強烈的訊息釋出這種可能性，更讓人感到擔憂。據悉，金正恩在2010繼承大位時，就曾在繼任者的試驗中擊沉天安艦跟發起延坪島事件。

美國中情局（CIA) 研究員蘇米（Sumi Terry）更稱，金與正不再是一個只跟在哥哥身邊、安靜地拿著煙灰缸的妹妹了，她很有可能已經被當成後繼者正在被培養當中；金與正在南北關係或是國家安全上，似乎正扮演著重要的角色，這是一件非常有趣的事。

▼金與正成為繼承人的呼聲很高。（圖／路透社）

不過對此也有人提出不同意見，南韓峨山政策研究院（아산정책연구원）副所長崔江（최강）表示，金與正只是正在扮演著金正恩的角色而已，金正恩認為「韓國無法與我對等」，只要派出他妹妹這樣的角色即可；金正恩試圖將自己跟習近平、川普放在同等的全球領導人地位，而文在寅總統則不具有那樣的魅力。

此外崔江還說，北韓80年代的幹部、年輕男性原本就對於接受金正恩的指導感到困難，更不用說是身為女性的金與正了，金與正成為領導者照理說是不可能的事；話雖如此，從現在的情勢來看，除了金與正身上有純正的金家血統，沒有其他候補者了。