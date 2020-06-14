元智大學2020「今畢輝煌」畢業典禮　戶外夜間舉行

▲元智大學2020「今畢輝煌」畢業典禮。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

元智大學2020「今畢輝煌」畢業典禮，13日晚間於中壢校區戶外舉行。出席典禮的副市長李憲明表示，元智大學由遠東集團創辦，至今雖僅約30年校史，但以瞭解企業需求為興學特色，開設電子、資訊、企管、商學及藝術等相關課程，培育無數優秀產業人力，深獲企業界肯定。

▲▼副市長李憲明出席元智大學2020「今畢輝煌」畢業典禮。（圖／市府提供）

李副市長也期勉學子把握在校學習時光，多與學校教師、同學切磋研討，彼此教學相長，祝福各位畢業生在未來都能夠順利接軌產業發展、前程似錦。

▲疫期元智大學採行「分時分地分流」方式，規劃有校級及院系級畢業典禮。（圖／市府提供）

李副市長說，桃園是全國產業重鎮，產業人才需求高，更率先全國首創成立青年事務局，妥善規劃、提供青年更多資源，陸續成立青創指揮部、桃園區安東青創基地、中壢區新明青創基地等創業基地，盼持續協助青年發揮創意，結合青年力，讓國家整體發展更好。

▲元智大學畢業典禮安排於週六夜間戶外舉行。（圖／市府提供）

元智大學2020年的畢業典禮，在因應疫情的發展下，採行「分時分地分流」方式，規劃有校級及院系級畢業典禮。活動當天除配合量測體溫、戴口罩及保持社交距離外，並依公告地點及教室入場觀禮。另考量天氣及週間為上班日，該校畢業典禮安排於週六夜間於戶外舉行。

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