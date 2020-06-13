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龜山警友站長贈送防曬袖套　警察節前夕最貼心好禮物

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▲時序進入炎夏，龜山警友站長陳鏡合警察節前夕贈送46套防曬袖套給派出所第一線員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲時序進入炎夏，龜山警友站長陳鏡合（中）等人在警察節前夕贈送46套防曬袖套給派出所第一線員警。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

有鑑於時序進入炎夏，第一線執勤員警常被日曬雨淋所苦，龜山警友站站長陳鏡合在警察節前夕，自掏腰包購買46套防曬袖套贈送給龜山派出所第一線員警，希望員警在執勤之際，也能讓雙臂多一層保護；派出所長馮理澤則感謝陳站長與全體站員捐贈，期許同仁未來要更努力維護地方治安與交通。

▲警察節前夕，龜山警友站贈送龜山派出所同仁防曬袖套，讓派出所第一線員警雙臂執勤時多了一層保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲警察節前夕，龜山警友站贈送龜山派出所同仁防曬袖套，讓派出所第一線員警雙臂執勤時多了一層保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）


日前龜山警友站長陳鏡合到派出所訪視時，在與員警閒聊中發現不分南與員警雙臂都被曬得發紅或脫皮，因此與副站長林彩紋、謝宏智、黃銘忠、顧問們討論後，集資購買防曬袖套，總計46套送給龜山派出所每位同仁，希望員警維護治安與交通之際也能保護皮膚。

陳鏡合指出，防曬袖套雖然價值不高（每雙149元），但具抗UV、吸汗快乾的防曬功能，最適合讓執勤員警皮膚多一層防護，確保執勤時不被烈日灼傷；薛姓員警說，非常感謝陳站長贈送的藍色防曬袖套，與制服同色不突兀，讓員警執勤中雙臂多一層保護，尤其是女警們更是愛不釋手。

▲龜山警友站贈送龜山派出所同仁防曬袖套，派出所第一線員警雙臂執勤時多了層保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲龜山警友站贈送龜山派出所同仁防曬袖套，派出所第一線員警雙臂執勤時多了層保護。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山派出所所長馮理澤表示，感謝警友站陳站長的支持，防曬袖套對員警皮膚雙臂確實有保護作用，期許同仁未來要更努力維護治安與交通，讓龜山區成為優質居住環境。

►「即日起，我退出老化黨。」

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