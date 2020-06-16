印尼「鷹式209」墜毀住宅區引火　飛官跳傘救一命

▲鷹式噴射機分成雙座的教練型與單位的輕型戰鬥攻擊型，這次墜毀的是單座型。（圖／翻攝自印尼空軍官網）

實習記者崔子柔／綜合報導

印尼空軍（TNI-AU）一架鷹式209型（BAe Hawk 209）噴射機昨日上午從北乾巴魯的Roesmin Nurjadin空軍基地起飛，在5公里外廖內省（Riau）金寶鎮（Kampar）的住宅區墜毀，目前並無人員傷亡，機上飛官阿普里揚托（Apriyanto）也成功彈射逃生，目前被送往當地Soekirman空軍醫院檢查傷勢。

▲戰機墜毀後引起火勢，但未傳人員傷亡。（圖／翻攝自facebook／Mythical Monster）

綜合外媒報導，空軍發言人Fajar Adriyanto表示，可能是機械故障才引起意外，但還需詳細調查。這是印尼本月第2起空軍失事，一架俄製米爾（Mi）運輸直升機6日在中爪哇省演習，也不幸發生墜機意外，造成5死4傷。

印尼空軍是從1997年開始引進鷹式209，字尾「9」是BAE公司給印尼的代號。鷹式209長11.35公尺，高約4公尺，具備100海浬的巡邏範圍，飛行時間2小時，機身有11個外部掛架，分別是翼下的8個，翼梢2個，與機身下方的一個，可攜掛機關砲、火箭彈、偵察艙、1,000磅炸彈等等。