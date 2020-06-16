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哈佛報告：印軍比解放軍有「傳統優勢」　能翻轉1962年結局

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▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲中印日前在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

實習記者崔子柔／綜合報導

哈佛大學論文對印度和中國的戰略資產資料進行比較分析，認為印度若與中國正面交鋒能翻轉1962年慘敗的下場，主要是因為印度在空中、陸地和高空平台皆以中國為目標部署，但解放軍同時還須提防俄羅斯，兵力得分散使用。

根據《今日印度》報導，這份研究論文今年初發表於哈佛大學甘迺迪政府學院貝爾弗爾科學與國際事務研究中心，由美國智庫史汀生中心南亞項目研究員Frank O'Donnell博士和瑞士蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心高級研究員Alexander K Bollfrass博士共同著作。

研究指出，印度在中國邊境附近可用軍事打擊力量約為22萬5000人，而解放軍西部戰區司令部、西藏軍區和新疆軍區估計有20到23萬地面部隊，但部分解放軍部隊無法用於對抗印度，因為他們要被用在防範「俄羅斯任務」，打擊新疆和西藏的叛亂，且大部分解放軍隊部署距離印度邊境較遠的位置，「與大多數部署在前沿、執行單一防禦中國任務」的印度軍隊形成對比。

▲▼中印在班公錯的實際控制線（LAC）線上發生對峙，照片曝光。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

▲中印邊境摩擦不斷。（圖／翻攝自微博「红袍萤火虫VIII」）

研究指出，解放軍飛行員在戰術上過於依賴地面指揮，印軍飛行員實戰方面比前者更有經驗。而且解放軍空軍戰鬥機在邊境地區數量與印度空軍相比也存在差距，解放軍西部戰區司令部共有約101架第四代戰鬥機，其中一部分也用於提防俄羅斯，若依賴後方空軍基地支援，將加劇其有限的燃料和有效酬載問題。印度專用於應對中國的戰鬥機就有112架。

研究也提到，儘管中國擁有強大的飛彈力量，也無法彌補空中戰場的「劣勢」。解放軍空軍只對3座機場發動攻擊，攻擊跑道和滑行道每天就需要660枚彈道飛彈，在沒有解決其他目標情況下，1000到1200枚庫存中短程彈道飛彈不到2天就會全部消耗完畢。

▼中印邊境摩擦不斷，雙方頻頻進行軍演，秀軍事肌肉。圖為解放軍於西藏演訓。（圖／翻攝自中新社）

▲▼ 。（圖／翻攝自中新社）

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