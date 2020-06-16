東京手搖店響應罷韓「憑台護照送珍奶」！韓粉怒刷1星負評...反衝上4.9顆星

▲ 東京珍奶店慶祝高雄發大財 。（圖／翻攝自タピオカ三太子臉書）

記者張嘉晏／綜合報導

韓國瑜罷免案於本月6日落幕，對此，東京有間飲料店舉辦送飲料活動響應罷免案通過，沒想到卻遭看不下去的韓粉洗1星負評。店家事後也硬起來發聲明表示，針對沒有到店裡消費、胡亂洗負評的網友們，他們不排除提出「妨礙名譽」的告訴。

「タピオカ三太子」於本月6日在臉書上發起「高雄發大財！台灣發大財！台灣人免費喝一杯珍珠奶綠」的活動，內容指出，由於老闆是熱血高雄青年，為了慶祝高雄發大財，所以客人只要在13日憑台灣護照，就能換一杯免費的珍珠奶綠。

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怎料，店家活動於14日登上台灣媒體版面後，有網友將新聞轉貼到議員詹江村粉絲所開設的「村長 全國粉絲團2」中，貼文寫道「東京有家台灣珍珠奶茶店，店主高雄人，店名叫『三太子』，為了慶祝韓國瑜被罷免，現在正在搞活動，我在google上搜索出了他們的地址，然後在下面給了一個一顆星的評價，你們願意去給他一個評價嗎？只要在google裡輸入『タピオカ三太子』就可以，直接複製也可以。」

▲有韓粉號召大家去給店家1星評價 。（圖／翻攝自村長 全國粉絲團2）

消息傳到「タピオカ三太子」，店家於15日下午在粉專發出聲明，表示他們收到這樣的評論感到很遺憾，「活動當天都是憑本人護照換取奶茶一杯，加上全程有監視器錄影存證，在有必要的時候我們也可以提供當天的錄影檔證實這些不實謠言。因此在此提醒，如果未曾到過本店用餐，而只是單純因為看了新聞就做出傷害本店商譽的行為，例如：胡亂刷負評的網友們，本店將採取妨礙名譽的告訴。」

實際查看「タピオカ三太子」於Google上的評論，雖然不乏有1顆星評價，不過大部分網友都給了5顆星「幫補血」。目前店家所有的評論數為791，平均分數為4.9顆星，接近滿分。

▼ 網友洗負評。（圖／翻攝自Google）

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