國民黨黃復興黨部將轉型　主委臧幼俠：與黨中央協調更方便

▲黃復興黨部過去參與反年改抗議。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨改革委員會19日將作出最後結論，其中組織改造部分，黃復興黨部將轉型成「退伍軍人委員會」，成為黨內一級機關。黃復興黨部主委臧幼俠表示，轉型後將對黃復興黨部讓工作越來越順利，也比較容易推展，且成為一級單位後，與黨中央的協調上也比較方便，「對我們只是工作上的幫助而已」。

國民黨主席江啟臣上任後致力推動黨內改革，啟動「改革委員會」，將於19日做出最後結論，其中在「組織改造」部分，黃復興黨部將轉型成「退伍軍人委員會」，從過去的「特種黨部」成為黨內一級機關。

臧幼俠受訪時表示，目前還沒有定案，他一定會為黃復興黨員爭取最大利益。但他認為，轉型後將對黃復興黨部讓工作越來越順利，也比較容易推展，且成為一級單位後，與黨中央的協調上也比較方便，「對我們只是工作上的幫助而已」，強調運作上不但沒改變，反而讓工作更順利。

不過，日前遭國民黨停權處分的台商協會會長徐正文在臉書發文批評，直言這個深藍代表組識終於被在這次被滅了，雖然不是全滅，改成委員會，但沒有地方黨部和組織就沒有力量和凝聚力量。

徐正文表示，解散黃復興黨部，國民黨就等著泡沫化，現在地方黨部只有兩個黨工，也不開會經營黨員，「黃復興黨部有非常多的志工與志工幹部，沒有拿國民黨薪水，失去他們是國民黨的損失。」

對此，臧幼俠僅回應，可惜他對黃復興黨部的業務並不是很熟悉，可能以前參加過，但現在據他了解已不是黃復興的黨員，因此對現在的狀況也不太清楚。

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