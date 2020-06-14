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「財神公仔」被竊民眾PO文　南警1小時內緝獲男扮女竊嫌…想要「財神來我家」

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▲郭姓嫌犯著女裝，竊取娃娃機內「財神公仔」，被市警三分局警方循線查獲追回，獲得失主感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲郭姓嫌犯著女裝，竊取娃娃機內「財神公仔」，被市警三分局警方循線查獲追回，獲得失主感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名劉姓民眾於「我住安南區」臉書社團貼文，稱自己於長和路一段經營的娃娃機店內一只「財神公仔」，遭一名身穿女性服裝的中年男子竊取，因該財神公仔對他意義非凡，惟貼文後不到1個小時，即接獲市警三分局和順派出所致電稱已找到犯嫌，讓劉男大呼「這真的太神了」！

▲郭姓嫌犯著女裝，竊取娃娃機內「財神公仔」，被市警三分局警方循線查獲追回，獲得失主感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

劉男表示，該娃娃機店創業之初，生意十分慘澹，後來聽從親友指示，嘗試放上該只十分討喜的「財神公仔」，說也神奇，結果店內生意果然好轉，業績蒸蒸日上，讓他十分珍惜這只財神公仔，認為它一直默默保佑他的生意，故遭竊後十分不捨，才在臉書社團貼文尋找，沒想到不到1小時警方便破案找回，警方真的跟財神一樣很「神」，也十分感激警方用心，讓他找回這只意義非凡的財神公仔。

▲郭姓嫌犯著女裝，竊取娃娃機內「財神公仔」，被市警三分局警方循線查獲追回，獲得失主感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據警方調查，50歲郭姓嫌犯，近期酷嗜著女裝，常在轄內從事舊衣回收，犯嫌稱13日早上經過長和路一段娃娃機店，發現店內一機台上方放置一只財神公仔，十分可愛討喜，想要「財神來我家」，於是便下手行竊，卻因此遭警方循線上門逮捕，得不償失，全案訊後將郭嫌以竊盜罪嫌函送台南地檢署偵辦。

▲郭姓嫌犯著女裝，竊取娃娃機內「財神公仔」，被市警三分局警方循線查獲追回，獲得失主感謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方呼籲，民眾店家貴重物品可視狀況加裝防竊裝置，降低竊盜風險；三分局分局長許坤田表示，本案員警同仁反應機敏，且平日針對轄內治安人口掌握得宜，方能在1小時內迅速破案，殊值嘉許，並希望民眾應注意重要物品務必妥善放置，避免引起歹徒覬覦。

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