以為「結婚就能懷孕」！天真夫妻等不到小孩求醫　前護士傻眼曝「荒唐經歷」





▲結婚示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃心瑀／綜合報導

英國一名前職為護士的女子瑞秋（Rachael Hearson）先前出書，與大家分享她的職涯經驗，在她分享的故事當中，她提到曾經遇過一對結婚許久，但遲遲沒有小孩的一對夫妻，進一步詢問後才發現，這對夫妻以為「只要結婚」就會自然有小孩，兩人更從未上過床，根本對性沒有任何觀念！

綜合外媒報導，現年59歲的瑞秋曾經擔任過急診護士、助產士等職位，醫療職涯經歷長達40年，她在先前出版了一本名為《小心輕放：NHS健康訪問者的搞白（Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor）》的書，裡頭都是她所遇過最奇特、難忘的醫療案例跟事件。

瑞秋表示，一對結婚多年、正在等待孩子到來的夫妻前來診所求助，而醫生則是推斷這對夫妻「不知道如何生小孩」，換言之就是沒有任何性觀念，因為兩人竟然天真的以為，只要做出結婚的動作就會懷孕，在隨後幾次的家訪當中，她必須得教導兩人性方面的知識，而過程中這對夫妻的手一直交握無法放開。

此外，瑞秋還說在另一次的家庭訪問當中，當她在跟當事人談論性暴力的問題時，當事人的老公竟然就在一旁的沙發上，手腕上上下下地做出節奏性的動作，很明顯就是在手淫，更誇張的是，當事人竟然完全沒有意識到這件事情。