以為「結婚就能懷孕」！天真夫妻等不到小孩求醫　前護士傻眼曝「荒唐經歷」

▲結婚示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

記者黃心瑀/綜合報導

英國一名前職為護士的女子瑞秋(Rachael Hearson)先前出書,與大家分享她的職涯經驗,在她分享的故事當中,她提到曾經遇過一對結婚許久,但遲遲沒有小孩的一對夫妻,進一步詢問後才發現,這對夫妻以為「只要結婚」就會自然有小孩,兩人更從未上過床,根本對性沒有任何觀念!

綜合外媒報導,現年59歲的瑞秋曾經擔任過急診護士、助產士等職位,醫療職涯經歷長達40年,她在先前出版了一本名為《小心輕放:NHS健康訪問者的搞白(Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor)》的書,裡頭都是她所遇過最奇特、難忘的醫療案例跟事件。

瑞秋表示,一對結婚多年、正在等待孩子到來的夫妻前來診所求助,而醫生則是推斷這對夫妻「不知道如何生小孩」,換言之就是沒有任何性觀念,因為兩人竟然天真的以為,只要做出結婚的動作就會懷孕,在隨後幾次的家訪當中,她必須得教導兩人性方面的知識,而過程中這對夫妻的手一直交握無法放開。

此外,瑞秋還說在另一次的家庭訪問當中,當她在跟當事人談論性暴力的問題時,當事人的老公竟然就在一旁的沙發上,手腕上上下下地做出節奏性的動作,很明顯就是在手淫,更誇張的是,當事人竟然完全沒有意識到這件事情。

Health visitor Rachael Hearson has seen it all, both the highs and lows, during a varied and at times surreal vocation.https://t.co/KhzEHfWTMl