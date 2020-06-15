「抗體搭配PCR檢測」研判感染狀況！台專家：可用在「邊境」評估隔離時間

▲台大兒童感染科主任黃立民。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

國際新冠肺炎疫情還未明朗，台灣遲遲無法開放邊境，但國內傳出快速抗體檢測技術的好消息，只要1滴血、12分鐘就可會有IgG和IgM的抗體結果。台大兒童感染科主任黃立民說，邊境可以同時驗PCR核酸和抗體，透過檢驗結果更可以掌握受檢者的感染狀況，研判出精準隔離政策。

黃立民指出，IgM是感染初期出現的抗體，可用於疑似病例早期篩檢，IgG則於感染中後期出現，可了解患者處於恢復期或過去曾被感染，臨床上同時檢測IgM/IgG， 可動態瞭解患者處於何種感染階段。

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該技術可搭配PCR做檢測。黃立民說，邊境可以同時驗核酸跟抗體，如果兩個都陰性，就代表這個人沒有被感染；如果核酸是陰性、抗體陽性，可能前陣子感染過了，已經形成抗體，那代表沒有風險了，已經可以進入社區；如果是核酸陽性、抗體陰性，代表正在被感染，那就一定要醫療院所隔離。

而如果抗體跟核酸都是陽性，代表感染已經到第二個禮拜了，感染過一個禮拜後，抗體才會出來，目前了解是感染到11天已經沒有風險了，這種人可能關4天就夠了，因為他可能已經進入第7天以上，那這種人關4天後，基本上也可以進入社區了。

至於為何是11天沒有風險，黃立民也進一步說明，韓國跟美國衛生單位分析報告，很多人都是二陰性後又復陽，經過韓國跟美國調查，只要兩次核酸檢測陰性，第三次陽性的話，病毒已經是死的，已經培養不出病毒了，美國數據也明確指出，到第11天左右，即使核酸陽性，也都培養不出病毒，所以目前共識是抵抗力正常、身體沒有其他疾病的人，感染到第11天都沒有傳染性了，未來應該也可以驗出抗體。

該抗體檢驗技術是台灣和丹麥合作研究研發，受測者只要1滴血，不需進行離心等前置作業，只要12分鐘就可以取得結果，該技術已取得歐盟認證，廠商也準備向食藥署申請許可證。