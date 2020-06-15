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小年夜放假要補班！全教總籲行政院：應定為法定放假日

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▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部將召開研議小年夜調整放假之因應機制相關事宜會議。（圖／記者崔至雲攝）

記者許展溢／台北報導

教育部16日將召開「研議小年夜調整放假之因應機制暨109學年度開學日相關事宜會議」，全國教師工會總聯合會今（15日）聲明指出，行政院承諾調整小年夜放假，不要彈性補班才是真放假。

全教總表示，因行政院人事行政總處108年5月1日修正發布之「政府機關調整上班日期處理要點」第四點修正規定將農曆除夕前一日（小年夜）為上班日者，調整上班日為放假日，並另行補班。110年2月10日小年夜為上班日，調整2月20日〈六〉為補班日，爰教育部基於親子作息一致之考量，召開會議研擬常態性因應措施。

請繼續往下閱讀...

全教總提到，依處理要點之修正說明指出，考量農曆除夕及春節是國人最重視的民俗節日，且具帶動消費及促進國內觀光之效，故調整該上班日為放假日。既然認為小年夜是國人重視的民俗節日，應將其列為法定放假日凸顯其重要性，另若為達成帶動消費及促進國內觀光之效，更應是放假而非調整另一個放假日上班，呼籲行政院應將小年夜定為法定放假日，讓國人在小年夜真正放假。

全教總表示，除小年夜外，5月1日是另一個應一致全國放假的節日，也才是真正符合教育部所言的親子作息一致，勞動節有上千萬勞工放假，但仍有近百萬人沒有放假，這種不一致也確實造成民眾生活的不便 。如父母放假，子女仍要上課，少了家庭活動的時間，或是子女的托兒所、幼兒園放假，父母還是要上班而產生困擾，與其形成困擾，不如全國放假，一同紀念勞動節。
 

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