河北增3確診病例　保定宣布「進入戰時狀態」啟動戰時機制！

▲北京成為疫情反彈地區，市民接受核酸檢測。（圖／北京台商提供）

記者劉亭／綜合報導

河北14日新增3起新冠肺炎確診病例，都與北京確診者的密切接觸者。河北省保定市13日開會討論疫情防控，保定市進入戰時狀態啟動戰時機制，嚴防疫情擴散。

根據澎湃新聞報導，市長、市領導小組組長郭建英指出，本著「人民群眾安全和身體健康至上」的原則，杜絕僥倖心理，不等不靠、立即行動，嚴防死守、精準施治、有效管控，慎之又慎、嚴之又嚴地把好各個關口，嚴防疫情在保定擴散。

會議指示，社區、農村要嚴格實行網格化管理；機關企事業單位要繼續執行出入測溫、分散就餐等各項防控要求；商場、寫字樓、公共交通要嚴格執行各項防控措施，採取限流等方式有效控制人員聚集。

市場、超市等生活服務場所要嚴格進貨渠道管理跟踪和檢驗檢測，嚴格人員出入管理，確保絕對安全；各級各類醫療機構要強化預檢分診、發熱門診管理，強化和完善發熱患者就診流程，發現發熱病人及時報告，堅決避免院感事件發生；學校及各類特殊場所要嚴格按照復學疫情防控指南要求落實各項措施，嚴禁疫情流入。

要發揮「三道防線」作用，既要防止遠端的疫情經由保定進入北京，更要注意做好北京返回人員的體溫監測、登記等各項工作；要做好社會管控和輿情把控，主動發聲，回應關切，避免引起不必要的恐慌。

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