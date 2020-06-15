被漱口水耽誤的清潔劑！隨手一噴「小強秒斃命」…留言笑炸：還能洗地板

▲沒在用漱口水的人都心動了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

無意間開發漱口水妙用，殺蟑、除垢都超有效！一名人妻透露，先前朋友送了一罐好市多漱口水給她，老公試用後「辣到無法言語」，還被女兒嫌棄嘴巴有清潔劑味道，後來那罐漱口水就被冷凍在角落，直到某天心血來潮倒在馬桶刷刷看，才意外開啟漱口水的第二春。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，這罐漱口水口味太過辛辣刺激，女兒也十分嫌棄，之後就擺在角落再也沒人敢碰，但老公覺得一直放著很可惜，所以嘗試倒在馬桶當清潔劑刷洗，結果成效出乎意料地好，水垢三兩下就被清除。

請繼續往下閱讀...

後來乾脆把漱口水裝進噴瓶當作清潔劑使用，噴在洗手台上還可以防止小蟲與細菌滋生。某天又無意間開發了漱口水第3項功能，家中突然出現大隻蟑螂，全家驚慌失措就隨手抓了漱口水噴瓶來噴，「沒想到效果出奇的好，直接一動也不動，居然這樣就掛了！」人人都怕的巨大蟑螂竟然敗給了好市多漱口水，「不得不稱讚一下這瓶萬用清潔劑。」

原PO透露，自從他們家開發出漱口水功能後，已回購了無處次，對環境無害的萬用清潔劑也很適合有小孩或寵物的家庭，「用途廣泛到洗馬桶甚至各種家中害蟲，一噴即刻斃命！」最近還有新用法，廚房垃圾如果當天沒倒掉，就會包起來並在上頭噴幾下漱口水，就不太容易長果蠅，簡直主婦的得力小幫手。

網友紛紛回應，「原來是這樣才是正確用法」、「看到除蟲功效，馬上列入採買清單」、「裝在高壓噴霧罐裡！路上行車糾紛立馬拿出來噴」、「這篇說的太心動了，可以噴蟑螂」、「沒在用漱口水的我，看到強大的殺蟑功能竟然想買」、「之前狗狗在廁所尿尿味道無法去除時，我也是拿這個洗地板」、「這瓶真的超辣的，原來是用錯地方了，我要趕快去買來殺蟑螂。」

▼刷地、除蟲都很有效。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

