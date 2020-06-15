「抗菌」乾洗手標示不清稱醫療效能　消基會抽查12款無產品許可證字號

▲▼消基會抽查12件市面乾洗手，全數都沒產品許可證字號。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎疫情爆發以來，市面上出售許多號稱具有「抗菌」、「滅菌」效能乾洗手產品，消基會4月中分別以「抗菌乾洗手」搜尋，各抽查2樣產品，共12件，種類包含噴霧式、凝膠式及泡沫式不等，價格從260元到799元都有，但檢視發現全數都沒產品許可證字號，卻稱具有醫療效能的宣傳。

消基會秘書長吳榮達說，調查的產品包括，SENGI、醫菌靈、UMM、ADD+、優生、收納王妃、黃金盾魔立奇肌和小鹿山丘等，甚至還有未標示品名，但只有7家（58％）有成份標示於販售頁面，其餘5家僅在廣告中提到部份成份，成份未明將使消費者選購時難以判斷是否符合自身需求，消毒、殺菌作用機轉不明也讓人難以判斷效果，建議業者於網路販售時應充分揭露產品成份。

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▲消基會「抗菌」乾洗手 買功效還是買安心？記者會。（圖／記者許展溢攝）

消基會表示，其中也有成份似乎並未全數標示，其質地為凝露，成份卻只有酒精、水、茶樹精油，缺少凝露質地的成份。還有某品名對成份宣稱「不含化學物質」令人匪夷所思，就算是純水也是一種化學物質，怎可能不含化學物質。甚至有業者標示「不含對人體有害物質」也是有疑慮的寫法，不論哪種成份過量或使用不當都可能對人體有害，以此作為宣稱並不恰當。

消基會副檢驗長麥富德表示，廠商若要販賣高價格，業者只要透過衛福部食藥署相關法規申請，有一定程序，提供檢驗模板，在市面上就能去販售，並相信這些產品一定都含有75％以上酒精，只是沒去申請，對產品就會有一定擔心，尤其是牽涉到醫療療效，必須尊重藥師法規定。

麥富德強調，只要提到滅菌、抗菌或抑菌，都要取得相關證照許可，才能販售。酒精中很有可能有微量甲醇，對眼睛、身體傷害很大，只要非常微量就會造成傷害，若標示不清，對身體傷害很難預期，尤其乾洗手盡量別碰觸到眼睛，在環境許可下，還是盡可能用肥皂清洗。

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