消基會：振興三倍券設使用期限「政府帶頭違法」　行政院回應了

▲實體「振興三倍券」分成5張200元及4張500元的發放模式。（圖／行政院提供）

記者林育綾、葉國吏／綜合報導

為了振興國內經濟，行政院推出振興三倍券，並規劃在7月15日上路、今年底前要用完。對此規定消基會直言「政府帶頭違法」。

行政院長蘇貞昌正式宣布推出讓每人可以1000元換3000元的「三倍券」，預計在7月15日正式上路，並且自7月1日開始預購，但規定必須要在年底前使用完畢。

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▲行政院長蘇貞昌宣布振興三倍券使用方式。（圖／記者黃克翔攝）

對此消基會執行董事徐則鈺律師指出，消基會一直認為，消費者付費1千，購買3千元的振興三倍券，這與民間版本的百貨禮券或餐廳沒什麼不同，都是一個憑證，可以去兌換所購買的服務。

行政院消保處既然有訂一些禮券定型化契約給民間，為什麼行政院自己可以不遵守？法律依據在什麼地方？不是經濟部一句話，說不適用。就可以不適用的。

對於消基會的質疑，根據《中國時報》報導，政院人士說明振興三倍券是民眾消費1000元、政府加碼2000元，就像是百貨公司買禮券「滿千送百」，多送的禮券要限制使用期限是沒有問題的。政院人士表示，民眾可以不買，但不能主張買1000元要退3000元，也不能以有花1000元購買就要求退款1000元。