快訊／防疫新生活　北市宣布：6月20日校園全面開放

記者楊亞璇／台北報導

台北市政府15日宣布6月20日北市校園全面開放！教育局長曾燦金表示，6月13日開始，室外空間平日、假日都開放，室內場地也開放民眾租借使用，不過6月20日之後，配合防疫新生活，校園場地正常全面開放，包括室內、室外，但有些室內空間要提出申請。

▲黃珊珊主持疫情記者會。（圖／記者徐斌慎攝）



在開放時間的規定部分，運動場開放時間為上課日上午5點到7點，下午5點半到7點半，例假日上午5點到晚間9點半，若寒暑假課輔、自習活動，比照一般上課日。

曾燦金說，包括室內活動中心，禮堂、活動中心、會議室、網球場等，仍維持使用者付費。對於有國小表達希望維持7月15日放暑假再開放，曾燦金表示，基本上這是政策，有跟家長會、校長、老師溝通，除非學校有特殊因素，像是有工程有安全疑慮，才能專案報請。

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