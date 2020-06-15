尿有泡泡不等於是「腎虧」！　 是不是腎臟病要看泡泡持續多久！

▲成大醫院腎臟科劉冠宏醫師表示，有蛋白尿的人尿尿會有泡泡，但尿尿會有泡泡的人不一定就有蛋白尿，泡泡「持續」多久才是關鍵。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

成大醫院腎臟科劉冠宏醫師表示，在門診中常會被問到尿尿有「泡泡」這個問題，且從年輕的高中生到白髮蒼蒼的老阿伯都有，有的甚至還擔心是不是所謂的「腎虧」？其實，有蛋白尿的人尿尿會有泡泡，但尿尿會有泡泡的人不一定就有蛋白尿，泡泡「持續」多久才是關鍵！

劉冠宏醫師指出，研究發現，蛋白尿病患尿的泡泡看起來會比較綿密，像是啤酒泡泡，而且會持續比較久。一般來說，尿尿後等5分鐘後再觀察，大多數健康大眾的泡泡多已經不見，但是蛋白尿病患的卻可能持續，甚至15分鐘後都還會存在。

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尿尿會有泡泡，是因為排尿時空氣與水攪動所致，所以不一定是生病的人，才會尿裡有泡泡。而排尿是為了排除體內廢棄物，所以尿裡包含很多成分，這些成分會造成表面張力的增加，讓泡泡更容易產生；因此，如果是腎臟生病了，腎臟濾除毒素的同時可能會有蛋白質漏到尿中，也就是「蛋白尿」，這才是腎臟科醫師非常在意的狀況。

劉冠宏醫師也指出，許多因素都可能讓尿的泡泡看起來變多，像是尿液衝擊水面的角度、當天喝多少水、馬桶水中是否有清潔劑等，都有可能影響泡泡的行程。因此，用肉眼觀察是否有蛋白尿引起的泡泡是不可靠的，若有疑問，尤其是患有高血壓、糖尿病或是出現如常見的水腫症狀等民眾，應該到醫院做進一步的評估，包括尿液試紙及其他檢驗，如尿蛋白定量等。

根據腎臟病治療指引，蛋白尿與腎功能的受損息息相關。如果真有大量的蛋白尿，會評估可能的原因，常見的蛋白尿原因除了糖尿病、高血壓之外，還有可能是自體免疫疾病或是腎絲球腎炎。劉冠宏醫師說，會依照臨床表現與尿蛋白的嚴重度，評估是否需要進一步接受腎臟切片檢查，找出病因並給予相對應的治療。這對於病患長期的健康有著非常重要的影響。

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