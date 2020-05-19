清晨釣魚「撈到無頭女屍」　兇手消失18年再現身...坦白分屍細節

▲程某帶警方指認棄屍地點。（圖／翻攝自現代快報，下同）

記者劉亭／綜合報導

江蘇揚州江都一名村民2002年9月20日清晨5時許前往撈魚，卻發現一具無頭裸屍，嚇得一身冷汗。經過18年，案件終於被江都區警方破獲，56歲的男子程某於雲南昆明落網。

根據現代快報報導，小紀鎮一位村民2002年9月20日如往常一樣，前往稻田旁水溝撈魚，但魚還沒看到，卻先看見水中有「沒穿衣服，頭也被砍掉」的女人屍體，臉色慘白的跑去通報村主任。

從斷頭處判斷，死者頭顱是由菜刀一類的工具砍掉的，在死者的腕關節、踝關節處，還有勒痕，推測是繩帶捆綁所致。據此，民警初步推測，兇手在死者窒息死亡後，持菜刀之類的工具砍斷其頭部，再用繩帶捆綁後運至該村棄屍。

之後一名暫住揚州市區的男子報警稱，自己妻子幾天前外出購買手機，此後便一直沒有回家，也聯繫不上。民警帶男子認屍後，確定死者正是男子25歲的妻子蔡某。

排除了老公、曖昧男子之後，嫌疑最重的程某曾經在案發前出現在手機賣場，但半年後就搬走，且18年來一直銷聲匿跡，直到今年4月初，才在昆明發現他的行蹤。程某很快就坦承了自己的犯行。

據了解，時年38歲的程某2002年9月19日上午9點多前往手機行，看見了蔡女便前往搭訕，得知對方沒有錢買好手機，因此提議「你『陪』我一次，我給你3、500元人民幣」，兩人隨即前往程某住處發生性關係。

事後程某依約給了400元人民幣，但蔡女這時候獅子大開口要求1萬人民幣，否則就要報警說被性侵，兩人隨即發生爭執，程某掐住蔡女脖子，直到其死亡。成某之後用繩子捆住蔡女手腳。

當晚11時許，程某開著向朋友借來的車，以及一把菜刀外出，尋找棄屍地點，一直到天亮才抵達小紀，他用菜刀砍下了蔡某的頭顱，放進了車輛後車廂，身軀丟下附近水溝，迅速開車離開。

隨後，程某駕車來到揚州港附近的江邊，將蔡某的頭顱、菜刀、自己的衣服以及蔡某的隨身物品全部扔掉。 程某對民警說，「我躲了18年，以為自己不會被抓到了……」。

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