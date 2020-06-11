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離岸風機能成「護國神柱」？　黃士修：漁船會先擱淺

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▲▼台電在2日進行離岸風電二期計畫風場財物採購帶安裝案的第8次招標。（圖／翻攝自Wind.TAIWAN 離岸風電官方網站）

▲台電在2日進行離岸風電二期計畫風場財物採購帶安裝案的第8次招標。（圖／翻攝自Wind.TAIWAN 離岸風電官方網站）

軍武中心／綜合報導

台灣為了解決發電的問題，建造了許多離岸風機，醫師作家蔡依橙10日指出，除了發電外，由多部風機組成的離岸風場在戰時還能發揮反登陸的功能，成為「護國神柱」。對此，核能流言終結者創辦人黃士修11日在臉書大篇幅回應，認為蔡依橙的發言有誤。

蔡依橙表示，離岸風場的風機因為很密集，解放軍要登陸一定要有大批船隊，靠近陸地時會被風機阻擋，上岸難度升高。如果在海中下船，用登陸小艇或兩棲車登陸，我方可以在風機之間裝攔截網、水雷，甚至可以炸斷風機，直接橫在行進路線，使敵軍前行困難。

黃士修則指出，離岸風電開發區域本來就要避開航道，所以適合航行的路線不會在風機附近，再者，離岸風電每一架機組設置的位置經緯度，都是公開資料，風機之間的距離比想像中的大，基樁布雷反而是幫共軍帶路，且如果在彰化沿海離岸風機底下，要布置腳架密到阻擋共軍船團登陸，先擱淺的叫做漁船，如果連台中港都插滿了，還給不給貨船停靠？

黃士修分析，風機之間布滿滿的水雷，漁民或維護商因此受傷是遲早，我國海軍只有一九二艦隊下轄的一個布雷作業大隊，圍繞全台的超大片海域是要怎麼布雷，開金手指滑鼠拉一拉嗎？如果炸斷風機最大損失不是風機，而是海纜破壞牽連本島，殘留的基樁平台，也可能反過來被共軍再利用。

蔡依橙10日也認為，西濱快速道路通車以後，因為跨越西部各主要河川，並且接近出海口，有利於縮短國軍反登陸戰的時間，最快到達反擊位置。

▲黃士修出席「國政領航台灣起飛」政策發布會。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃士修在2018年發起以核養綠公投並擔任領銜人，最後拿下589萬張同意票。（圖／記者林敬旻攝）

黃士修進一步強調，登陸場對地形和水文條件要求非常嚴格，彰化一帶多泥岸，無法作為登陸場補給後勤運輸，比較有可能的登陸點是王功漁港周遭。如果真的開戰，第一批到前線干擾與偵查的肯定是民兵船，離岸風機反而是很好的掩護。

最後，黃士修認為，漢光演習曾演練徵用漁民船隻，及拖曳蚵棚至預定登陸點，讓解放軍泅渡時增加難度，然後用岸邊火力打擊。海邊可以拿來反登陸又便宜的東西很多，但絕對不是超昂貴的風機。

針對蔡依橙認為反對風機的團體與中共扶持的代理人高度重疊，黃士修則表示，實情剛好相反，中共正在做的紅色滲透，是那些表面上看起來抗中，實際上有害台灣國防，衰弱台灣經濟，圖利財團炒股，加速被統節奏。

當中離岸風電是一個經典案例：比不過價格就比效率，比不過效率就比投資，比不過投資就比價值，比不過價值就只好比愛國。當一個產業或是工程開始訴求愛國護國的時候，就表示此工程在價格效率投資環保價值上全部失敗淪喪。

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