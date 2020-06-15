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網友默默推爆！淡斑亮白輕鬆達標　2020專櫃美白精華液就推薦「美白小燈泡」

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SKII(圖／品牌提供）

▲口罩戴久造成膚色不均，更需搭配美白精華液保養內外兼攻。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

夏天來臨，口罩戴久容易造成膚色不均，美白再度成為了各論壇網友們瘋狂搜尋的話題焦點！今年夏天除了要訴求肌膚晶瑩剔透的完美膚況，更要著重美白！SK-II向來是讓膚質回歸初始美好狀態的專家，除了明星商品青春露外，夏天當然要搭配網友大力推薦的美白小燈泡「超肌因鑽光淨白精華」及淡斑小白瓶「超肌因阻黑淨斑精華」，全面打造完美膚況。

SKII(圖／品牌提供）

▲網友暱稱美白小燈泡「超肌因鑽光淨白精華」，光蘊淨白神力超強大，宛如為肌膚打上一盞光。

網友推薦美白小燈泡 「超肌鑽光淨白精華」為肌膚打造完美光蘊肌！
 今年夏天最欠買的美白精華液絕對是被網友暱稱美白小燈泡的「SK-II超肌因鑽光淨白精華」，持續使用就像為肌膚自動打光，提升肌膚自然透亮的光蘊指數。

超肌因鑽光淨白精華結合創新「鑽光淨白複方」與SK-II獨家成分PITERATM，可打造淨白通透的膚況，均勻膚色以及改善暗沉的肌膚困擾。有網友使用後驚呼「簡直像上了一層光感薄粉底」，是許多人用過後一致有感推薦的美白精華液！

SKII(圖／品牌提供）
▲淡化斑點更要加強使用精華液推薦超肌因阻黑淨斑精華。

美白精華液好評再+1 「超肌因阻黑淨斑精華」無暇般美肌再升級
整頓肌膚、自帶打底光之後，臉上若仍有若隱若現的不完美瑕疵時，就靠淨斑小白瓶「SK-II超肌因阻黑淨斑精華」，對抗黑色素，淡化斑點，先淨白再透白全面修護肌膚，一步步打造淨白無瑕般美肌。

臉上有斑點的地方，可早晚各一次輕點塗抹超肌因阻黑淨斑精華，裡面獨家「肌因阻黑淨斑複方」結合「葵醯胺」與「發光海藻萃取精華」成分，幫助淡化斑點，淨白肌膚，彷彿隨身自備Spot Light成就淨透光蘊質感。

SKII(圖／品牌提供）

▲經典的神仙水，SK-II青春露適合所有年齡層使用為美白精華液前導。

「SK-II青春露」讓美白精華吸收力開外掛　為肌膚升等頭等艙
一樣使用美白精華液，為什麼有人使用後這麼淨白有感，讓人不禁疑惑其中差異的關鍵到底是甚麼？其實，一樣使用美白精華液，有些消費者已是SK-II死忠粉，知道要先用號稱神仙水的「SK-II青春露」先幫肌膚打底，擁有晶瑩剔透的穩定膚況，才能讓後續使用的美白精華液發揮最大效益。

SK-II青春露是適合多種膚況使用的多功能水狀精華液，內含高濃度Pitera™，只要於化妝水後將青春露倒在手心中，先「拍拍」全臉，再用手掌按壓幫助吸收，幫助提升肌膚的細滑度、緊緻度、抗皺度、白皙度、光澤度等五大美肌度。行家先使用青春露穩定膚況的這一步一定要學起來，讓後續美白保養發揮最大作用。

SKII(圖／品牌提供）

▲勤擦網友推薦的美白精華液寵愛自己之餘，也要從生活中無微不至的照顧自己。

當然，勤擦網友推薦的美白精華液寵愛自己的寶貝肌膚以外，也要從生活中無微不至的照顧自己，畢竟「白」不只是膚色的提亮，也要24小時不停歇、全面防禦對抗黑色素，從生活飲食全方位著手，搭配「SK-II青春露」、「超肌因鑽光淨白精華」、「超肌因阻黑淨斑精華」，才能由內而外打造晶瑩剔透光蘊肌。

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