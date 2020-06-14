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北京機場巴士司機確診　9天前曾到「新發地市場」購物

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▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲北京許多社區進入半封閉狀態。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

北京14日公布36例確診病例相關訊息，其中，病例17是一名現年56歲，在北京民航機場巴士公司擔任司機的男子，3日到新發地採購，兩天後出現無力、頭痛等症狀，12日發燒38℃才到醫院就診，經檢測是新冠肺炎確診。由於男子的工作會跟旅客接觸，並且同處密閉的車內空間，讓這起案例格外受到矚目。

北京市政府上午舉行第115場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市疾控中心副主任龐星火指出，6月13日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例36例，其中男性15例，女性21例。值得注意的是，36例確診病例全與新發地市場有關，有27人在新發地市場工作，另有9人則曾直接或間接暴露在新發地市場。

《新京報》報導，這名男子家住在西城區永寧胡同，任職於北京民航機場巴士公司，3日曾到新發地市場採購，5日當天出現無力、頭痛的症狀；一週後，也就是12日開始發燒，最高體溫到38℃，當天就到宣武醫院、人民醫院和海淀醫院就診，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

這起病例曝光後，立刻引起網友討論，認為男子的工作會跟旅客接觸，並且同處密閉的車內空間，很有可能造成病毒傳播。不過，報導指出，這名男子已經好幾個月沒到機場工作，一直在家處於休息狀態，因此沒有與旅客發生接觸。

▲▼新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

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