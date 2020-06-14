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不到一天！新發地市場所在地　北京「豐台區花鄉」升級「高風險」

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▲▼北京社區門口檢測站。（圖／受訪者授權使用）

▲北京社區門口檢測站。（圖／受訪者授權使用）

記者曾俊豪／綜合報導

北京新發地市場爆發新冠肺炎疫情集體感染，由於確診患者、接觸者的流動路線仍在清查中，大陸國務院14日進一步宣布，北京新發地市場所在的豐台區花鄉地區，正式升級為高風險地區。此外，北京市西城區金融街街道、豐台區太平橋街道、豐台區新村街道等區域，其疫情風險等級升級為中風險地區。

北京市政府14日舉行第115場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市疾控中心副主任龐星火指出，6月13日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例36例，其中男性15例，女性21例。值得注意的是，36例確診病例全與新發地市場有關，有27人在新發地市場工作，另有9人則曾直接或間接暴露在新發地市場。

▲▼新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年報）

事實上，北京新發地市場爆出大規模感染後，官方立刻啟動應急機制，連夜將內部人員轉移到其他地方隔離。至於具體人數，新發地董事長張玉璽先前表示，市場全部人員將接受病毒核酸檢測，人數達一萬多人。

此外，當地台商向《ETtoday新聞雲》透露，自己週日一早就接到電話，原來是社區管委會要求住戶回報行蹤，認為北京正對市民展開「地毯式清查」，以利疫情防控。

針對北京防疫工作，市委書記蔡奇13日主持疫情防控會議也坦言，北京已進入非常時期，因此要求5月30日以來與新發地批發市場有密切接觸者都要核酸檢測。

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

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