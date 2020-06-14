「新發地」導致封城？　陸疾控專家：北京不會成為第二個武漢

▲大陸疾控專家曾光認為北京不會成為第二個武漢。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

對於北京是否爆發第二波疫情，中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光回應，如果未來確診人數增高幾天，然後被控制住，「這是頓挫型第二波疫情，這種可能性很大」。他還強調，北京不會成為第二個武漢，讓病毒傳播到其他城市，甚至封城。

《健康時報》報導，北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第115場新聞發佈會上，市委宣傳部副部長、市政府新聞辦主任、市政府新聞發言人徐和建表示，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組召開第六十八次會議指出，北京近日連續暴發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場關聯，北京已進入非常時期。

曾光則在記者會上回答媒體提問。首先，針對北京是否爆發第二波疫情，他回應，第二波疫情迄今沒有定量的概念，只有定性的概念，「第二波疫情跟防控有很大的關係，像未來確診人數增高幾天，然後被控制住了，這是頓挫型第二波疫情，這種可能性很大。而且北京不會成為第二個武漢，病毒傳播全國很多城市，甚至需要封城。」

另外，北京是否需要進行全面核酸檢測，曾光認為，目前還沒有必要進行全民核酸檢測，但需進一步擴大排查範圍，例如新發地社區直營店以及其他相關聯的小區、飯店、食堂等場所，都要開展人員、環境、食品等檢測。

至於疑似病毒感染媒介的鮪魚還能否食用？曾光則表示，現在居住在北京的暫時不要生吃鮪魚，因為暫時不知道病毒的來源，不知道是人感染鮪魚，還是鮪魚感染病毒在前，「這些問題沒弄清楚前，建議不要生吃，要等檢測結果出來。」

▲新發地疫情爆發後，北京不少社區採半封閉狀態防疫。（圖／記者任以芳攝）