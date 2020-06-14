新發地行動！北京連夜轉移上萬人　台商爆「地毯式清查」來了

▲北京市府連夜清空新發地市場，上萬人撤離。（圖／翻攝北京青年报）

記者曾俊豪／台北—北京連線報導

北京新發地市場13日出現大規模感染後，官方立刻啟動應急機制，除了緊急封鎖，還連夜將內部人員轉移到其他地方隔離，人數超過一萬。此外，當地台商向《ETtoday新聞雲》透露，自己一早就接到電話，原來是社區管委會要求住戶回報行蹤，認為北京正對市民展開「地毯式清查」，以利疫情防控。

家住在北京朝陽區的王姓台商表示，自己原本下週要回台灣，週六聽到北京出現疫情，一度考慮是否提前回台，但航班時間無法配合，於是作罷。沒想到，週日一早起床，手機就響個不停，原來是社區管委會打來詢問近期有無去過新發地市場，電話掛掉沒多久，又親自上門確認住戶情況。

他表示，管委會在電話中詢問，「上月25日之後有沒有去過新發地？」，沒多久，家裡的電鈴就響了，原來，是管委會來敲門，「他們上來確認家裡的人口數量，然後，又問了一次最近都去哪裡，有沒有去過新發地？」之後他向身邊友人詢問，發現大家也都接到調查行蹤的電話。

▲台商爆料，北京展開地毯式清查。（圖／受訪者提供）

王姓台商指出，自己在2月份從台灣到北京，這段時間，北京疫情防控算是相當成功，很大一部分歸功於社區的管委會，嚴格執行政府指令。

他認為，這次疫情有捲土重來的態勢，管委會將持續扮演防疫的關鍵角色，「昨天第一時間知道消息後，幾乎每個小時都有新的措施出來，像路上已經出現篩檢站，加上社區的人員調查，感覺準備進行『地毯式清查』。」

此外，《北京青年報》報導，北京新發地市場13日出現大規模感染後，官方立刻啟動應急機制，連夜將內部人員轉移到其他地方隔離。至於具體人數，新發地董事長張玉璽先前表示，市場全部人員將接受病毒核酸檢測，人數達一萬多人。

▲北京某社區門口檢測站。（圖／受訪者授權使用）