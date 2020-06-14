▲玩美相機攜手VeryBuy非常勸敗，聯名推出時代雜誌濾鏡。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）轉投資「玩美移動 」旗下「玩美相機（YouCam Perfect）」App宣布，攜手同樣貼近女性的全球跨境電商平台 VeryBuy 非常勸敗聯名推出「VeryBuy 我的玩美時代」的雜誌風格濾鏡，並從即日起參加活動就可以獲得玩美相機尊享版資格或 VeryBuy 非常勸敗官網千元購物金。

玩美移動表示，透過「玩美相機」App內建獨家VeryBuy《我的玩美時代》雜誌風格素材包，共有三款不同世代的雜誌風格濾鏡，素材整體各自體現不同世代的雜誌風格，帶出不同世代所代表的服飾穿搭風格。

玩美移動指出，其中像是我的玩美時代復古懷舊風，取自50、60年代雜誌風格元素，使用方正字體、直式標題等呈現懷舊感風格，還有我的玩美時代甜美日雜風，取自70、80年代流行的日系風格，字體呈現可愛圓體加框，以及我的玩美時代時尚 流行風，取自90年後流行的雜誌元素， 字體採用無襯線體，呈現簡明有力、俐落時尚風格。



玩美移動總經理張華禎表示，這是我們首次與跨境電商平台合作，VeryBuy 非常勸敗是一個女性電商平台，與玩美移動同為女性、時尚與美追求的目標前進，這次主題以呈現不同年代所代表的風格美感作為濾鏡素材，希望透過玩美相機強大的照相及編輯功能，體驗到不同世代的流行與美感。

VeryBuy流量增長暨運營部資深經理劉婷心表示，VeryBuy持續增加在外部異業合作的策略布局，透過合作互相拉抬品牌曝光、流量拉新，更創造網路話題與聲量，這是VeryBuy第一次嘗試結合相機編輯App聯名推出品牌專屬濾鏡，希望可以透過這次的合作帶給用戶不一樣的體驗。

玩美移動不斷透過異業合作，讓照片編輯的愛好者可以運用多樣化素材，並透過簡單的操作創造出自己喜愛的相片風格，並從即日起至7月6日止，只 要下載玩美相機，使用Very Buy非常勸敗雜誌風格主題素材製作，展現屬於自己的玩美時代參加活動，就有機會獲得玩美相機尊享版資格或VeryBuy非常勸敗官網千元購物金。

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