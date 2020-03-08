玩美相機聯名QUEEN SHOP　推出「越南旅拍風格濾鏡」

▲玩美相機聯名QUEEN SHOP推出「越南旅拍風格濾鏡」。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）轉投資子公司「玩美移動」旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」App，特別將拍照美學延伸到時尚穿搭，攜手台灣原創服飾品牌Queen Shop聯名推出「越南河內旅拍企劃」主題相片編輯與分享活動。



玩美移動表示，透過「玩美相機」App 內建獨家Queen Shop《旅拍河內企劃》素材包，包括3款Queen Shop風格濾鏡(Effect)，將三種越南河內特色美食「河粉、咖啡、腰果」 融入於濾鏡中，讓使用者在變換色調的同時也能感受到滿滿的河內氛圍。

玩美移動指出，這3款具有河內特色的背景(Background)，包括河內火車街、36 古街、河內報社，讓使用者可以 將自己融入這些當地的景色，跟著Queen Shop去旅行，而且還有9款貼圖(Stickers)， 可以大聲說出藏在心底的悄悄話。

玩美移動總經理張華禎表示，這是我們首次與服飾品牌異業結盟，Queen Shop 獨特的品牌風格濾鏡在線上論壇討論度極高，結合這次品牌旅拍企劃，透過玩美相機APP強大的相片編輯功能，使用者可以一鍵套用廣受歡迎的色調風格，讓使用者不用出國也彷彿置身於河內街景風光。