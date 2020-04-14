玩美移動聯名85度C　推「花漾媽咪我愛你」母親節主題框

▲玩美移動攜手85度C推出「花漾媽咪我愛你」母親節活動。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

訊連科技（5203）轉投資子公司玩美移動旗下「玩美相機(YouCam Perfect)」及「玩美彩妝 (YouCam Makeup)」App，今（14）日宣布，再次跨界美食-KY（2723）旗下知名咖啡甜點連鎖品 牌85度C合作推出「花漾媽咪我愛你」母親節專屬主題框或主題妝容。

玩美移動表示，近日因新冠肺炎疫情影響，許多活動轉化為數位、線上形式，因此玩美移動與85度C攜手合作，透過線上App照片編輯，轉化兒女對母親的感謝與祝福，或是母親對小孩成長的感動與喜悅，套用母親節專屬主題框或主題妝容分享，就有機會獲得85度C時尚環保餐具組。



玩美移動總經理張華禎表示，再次與85度C異業結盟，合作母親節「花漾媽咪我愛你」聯名活動，透過玩美相機APP與玩美彩妝APP強大的相片編輯功能，以及專為85度C所設計的母親節專屬主題相框與妝容。

玩美移動分享，即日起至5月10日止，只要下載玩美相機或玩美彩妝App，使用85度C「花漾媽咪我愛你」限定主題框或主題妝容，製作與媽咪一起度過的照片，並寫下照片中的故事到活動貼文下方參加活動，就有機會獲得 85 度 C 時尚環保餐具組!活動。

此外，從即日起至5月7日止，只要在85度C全台門市購買母親節蛋糕早鳥預購享85折活動，加入85 Cafe App會員還有機會抽氣炸鍋、 iPhone11 等大獎。