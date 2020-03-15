玩美移動為美妝企業防疫　免費提供「A.R.T線上即時AR遠距訓練系統」

▲玩美移動免費提供美妝企業使用「A.R.T線上即時遠距AR訓練系統」。（圖／玩美移動提供）

記者姚惠茹／台北報導

因應全球新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，各大產業紛紛改以線上直播或 視訊會議等方式，進行教育訓練與會議維持日常運作，因此訊連科技（5203）轉投資的「玩美移動」針對美妝品牌推出的「A.R.T 線上即時 AR 遠距訓練系統」將免費提供給各大美妝品牌申請使用。

「玩美移動」的系統是一款專為美妝品牌打造的遠端AR訓練服務，讓 美妝品牌在內部訓練能輕鬆透過App，並在世界各地進行跨國遠距的內部線上直播互動式教育 訓練與例行會議，保持內部良好溝通效能，這次免費提供該系統的使用，就是希望企業夥伴在疫情期間能夠維持穩定溝通與運作。

玩美移動總經理張華禎表示，防疫是當前全球齊心努力的重大議題，相信透過「A.R.T線上即時AR 遠距訓練系統」能協助美妝 品牌客戶與合作夥伴解決，有效協 助品牌前線顧問擁有與全球教育訓練部門的良好聯繫，以遠距方 式維持良好溝通與互動，即時跟進品牌全球政策變化。



玩美移動表示，隨著新冠肺炎疫情的持續延燒，影響到各產業全球團隊溝通往來，而「A.R.T線上即

時AR遠距訓練系統」將能協助美妝品牌維持良好的溝通效能，該服務系統是為美妝品牌設 計，可在線上進行美妝產品AR試妝、試色，且具有高度隱密性與絕佳互動性。

玩美移動指出，即日起到7月31日都能免費申請使用該系統服務，各品牌將享有每周3次、一次60分鐘的免費使用次數，並除了近期全球關注的防疫問題外，隨著全球化快速發展， 各大美妝品牌、企業也開始實行遠端工作政策，這樣的趨勢將高度提升全球遠距通訊、教育系統的重要性。

玩美移動分享，該系統在會議中，可讓主講者直接線上進行PPT投影、即時提問、投票活動與即時問券調查，更可透過玩美移動的AI/AR美妝科技體驗線上虛擬試妝、新產品試色，讓參與者也能透過按讚、 留言即時反饋提問，使員工與企業保持聯繫、進行遠端培訓，並進行實際操作演練。