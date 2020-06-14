蔡英文追頒一等景星勳章　回憶鍾肇政為她戴帽子的小動作

▲總統蔡英文追頒一等景星勳章給鍾肇政。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日上午主持「追頒總統府前資政、文壇耆宿鍾肇政一等景星勳章暨頒贈褒揚令」，表彰鍾肇政一生對客家文化跟台灣文學的貢獻。

蔡英文表示，5月16日對她來說是難以忘記的一天，那天接到鍾肇政的消息，既震驚又不捨，台灣就這樣失去一位珍貴的文化國寶。

蔡英文指出，在鍾肇政的創作裡，「魯冰花」是台灣人共同的記憶，「濁流三部曲」和「台灣人三部曲」，開啟了台灣的「大河小說」；更令人敬佩的是，早在威權統治時期，鍾肇政無畏無懼，承襲前人的基礎致力於組織本土作家。

蔡英文表示，鍾肇政的勇敢和堅持表現對族群文化的關懷，是1988年「還我母語」客家運動的重要人物，首開爭取成立「寶島客家電台」，也擔任電台的董事長，以及台灣客家公共事務協會的理事長。

蔡英文說，鍾肇政是個溫暖的長輩，這幾年只要到桃竹苗參加客家活動，常常在座位的第一排看見鍾肇政，總是笑笑給她這個「客家的女兒」鼓勵和支持。

蔡英文說，有一次她跟鍾肇政同台，太陽很大，天氣很熱，鍾老看她沒戴帽子，就把自己的帽子拿下來，戴到她的頭上，「或許是個小小的動作，但對我來說，這就是長輩對晚輩的疼惜，我永遠都會記得。」

最後，蔡英文引用鍾肇政1991年提出「「新个客家人」主張的最後一段話：「我們願意為尋回我們的尊嚴、再創我們的光輝而努力，更願意與其他族群攜手同心，為我們大家的光明未來戮力以赴」；也用客語跟鍾老說：「吾還在努力，吾兜也一定會煞猛打拚」表達對鍾老最深的懷念。

▼總統蔡英文追頒一等景星勳章給鍾肇政。（圖／總統府提供）



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