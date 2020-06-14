北京疫情反彈「3天爆43例本土病例」　兩岸航班管制措施暫照舊

▲北京二度爆發疫情，社區實施量體溫。（圖／記者任以芳攝）

記者賴文萱／台北報導

北京新冠肺炎疫情近日再度反彈，自11日起3天內已增加43例本土病例，但由於兩岸之間仍有直航班機往來，管制措施是否將加強？交通部表示，未收到中央流行疫情指揮中心指示前，仍依現行規定處理。

受到疫情影響，兩岸航班現行僅允許飛行的4航點，包含北京首都、上海浦東、成都雙流、廈門高崎，但北京近來疫情再度反彈。根據北京市衛生健康委員會14日公告，13日新增本土確診病例36例、無症狀感染者1例。這也代表從11日開始，北京3天內已新增43例本土病例。

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兩岸之間往來航班是否將加強管制措施？交通部表示，未收到中央疫情指揮中心指示前，仍然依現行規定，若有症狀送醫院或集中檢疫，無症狀居家檢疫14天。若有新指示，將依此重新處理。

北京市目前4區已升級為中風險地區，包含豐台區西羅園壇街道、花鄉（城區）、北京房山區長陽鎮、西城區月壇街道。目前包含河北、內蒙古、天津等多地都提醒，市民近期不要前往北京。

北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組13日會議上指出，本市近日連續暴發確診病例和核酸檢測陽性病例，且都與新發地批發市場關聯，北京已進入非常時期。大陸國家衛健委已派出專家組指導防控工作。

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