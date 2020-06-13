北京、武漢疫情爆發地「都是海鮮市場」　感染科醫師點關鍵：病毒愛低溫

▲ 新發地市場是北京最大的海鮮菜市場。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京近日爆發新冠肺炎本土疫情，而大多數確診都與「新發地市場」有關，這不禁令人聯想起武漢疫情爆發地，同樣也是在海鮮市場。對此，華科同濟醫院感染科醫師作出解答。

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

綜合陸媒報導，北京新發地批發市場的從業人員及環境，均檢出新冠病毒核酸陽性，而切割進口鮭魚的砧板更是檢測出新冠病毒。因情況與武漢「華南海鮮市場」類似，引發外界好奇，「海鮮市場為何會成為疫情爆發地？」

對此，華科同濟醫院感染科一名不願具名的醫生分析稱，海鮮市場的潮濕環境利於病毒存活，加上多數海鮮都要求低溫儲存，而低溫同樣適於新冠病毒的生存，使得病毒存活時間比其他地方時間長，傳染人的機率也更大。

該醫生接著指出，海鮮市場人員比一般民眾，更常接觸到生鮮產品，因此被傳染的幾率也更高，「市場內人員聚集、人多且雜，基數大，所以感染人群可能較多。」

不過他也強調，現有研究來看，華南海鮮市場並不能確定為新冠源頭，在此之前也有一些病例，只是華南海鮮市場短期集中發病的病例較多，「北京此次新增本土病例有相似的地方。」

▲公安武警抵達新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

另外，對於新發地市場「切割進口鮭魚的砧板」檢測出新冠病毒一事，該醫師認為，不能排除是鮭魚攜帶著新冠病毒跨境來到中國，病毒又接觸了海鮮市場工作人員，找到了人體宿主，導致人與人的進一步傳播，「現有物流高速便捷，進口海鮮從海外到國內，為了保證新鮮，運輸時間有的在一天之內。」

但該醫生表示，新冠病毒這種新的病毒傳播途徑、存活時間等情況都目前還沒有定論，還需要等進一步的科學研究，也不能因噎廢食不吃海鮮、肉製品，或者關閉所有無關海鮮市場。

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