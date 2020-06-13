　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

北京、武漢疫情爆發地「都是海鮮市場」　感染科醫師點關鍵：病毒愛低溫

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲ 新發地市場是北京最大的海鮮菜市場。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京近日爆發新冠肺炎本土疫情，而大多數確診都與「新發地市場」有關，這不禁令人聯想起武漢疫情爆發地，同樣也是在海鮮市場。對此，華科同濟醫院感染科醫師作出解答。

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

▲武漢華南海鮮市場。（圖／翻攝自觀察者網）

綜合陸媒報導，北京新發地批發市場的從業人員及環境，均檢出新冠病毒核酸陽性，而切割進口鮭魚的砧板更是檢測出新冠病毒。因情況與武漢「華南海鮮市場」類似，引發外界好奇，「海鮮市場為何會成為疫情爆發地？」

對此，華科同濟醫院感染科一名不願具名的醫生分析稱，海鮮市場的潮濕環境利於病毒存活，加上多數海鮮都要求低溫儲存，而低溫同樣適於新冠病毒的生存，使得病毒存活時間比其他地方時間長，傳染人的機率也更大。

該醫生接著指出，海鮮市場人員比一般民眾，更常接觸到生鮮產品，因此被傳染的幾率也更高，「市場內人員聚集、人多且雜，基數大，所以感染人群可能較多。」

不過他也強調，現有研究來看，華南海鮮市場並不能確定為新冠源頭，在此之前也有一些病例，只是華南海鮮市場短期集中發病的病例較多，「北京此次新增本土病例有相似的地方。」

▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲公安武警抵達新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

另外，對於新發地市場「切割進口鮭魚的砧板」檢測出新冠病毒一事，該醫師認為，不能排除是鮭魚攜帶著新冠病毒跨境來到中國，病毒又接觸了海鮮市場工作人員，找到了人體宿主，導致人與人的進一步傳播，「現有物流高速便捷，進口海鮮從海外到國內，為了保證新鮮，運輸時間有的在一天之內。」

但該醫生表示，新冠病毒這種新的病毒傳播途徑、存活時間等情況都目前還沒有定論，還需要等進一步的科學研究，也不能因噎廢食不吃海鮮、肉製品，或者關閉所有無關海鮮市場。

►防疫期間也要一樣美麗！

►北京新發地市場45人「新冠檢測陽性」　周邊11個小區封鎖

►新發地市場再爆4確診！38歲上班族買菜後中招　高燒38.6℃全身發麻

ET快訊
高雄某班級15學生「上呼吸道」群聚感染！衛生局函文建議停課
「美腿女神」張景嵐開球登日媒熱搜！日球迷嗨翻：台灣正妹正夯
早上才送4歲孫女上課！阿公接「幼兒園電話」急壞..跨出門見這
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

北京日本料理店停售鮭魚　「放題餐廳」顧客退訂情況最嚴重

北京鮭魚大下架！專家：海鮮不太可能傳染病毒　但建議暫時別生吃

直擊北京疫情／鮭魚砧板發現病毒！大賣場連夜下架「進口櫃急撤」

北京、武漢疫情爆發地「都是海鮮市場」　感染科醫師點關鍵：病毒愛低溫

北京餐飲防控升級！過檢才能內用「禁止承辦酒席宴會」

直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消毒

民團籲政府兌現「撐香港」　陸委會：救援方案正在完善

才開門三天就遇疫情復發！　北京雍和宮等景點再次關閉

遼寧新增2無症狀感染！曾與北京確診「密切接觸」　疑再現跨省傳播

新發地市場再爆4確診！38歲上班族買菜後中招　高燒38.6℃全身發麻

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

光換加熱棒沒用！師傅良心清理　熱水器「剉冰式」挖出一整袋水垢！

陳芊芊喪禮從棺材爬出來　少君圓房後..大白天「情不自禁」

一生一次！日環食6/21登場 嘉義觀賞「上帝金戒指」最有感

丁噹再拚女團選秀！飆《我是一隻小小鳥》　經紀公司CEO給低分：唱太好不適合

起駕！大甲媽首次6月遶境進香　上萬信徒一片白「戴口罩跟隨」

北京日本料理店停售鮭魚　「放題餐廳」顧客退訂情況最嚴重

北京鮭魚大下架！專家：海鮮不太可能傳染病毒　但建議暫時別生吃

直擊北京疫情／鮭魚砧板發現病毒！大賣場連夜下架「進口櫃急撤」

北京、武漢疫情爆發地「都是海鮮市場」　感染科醫師點關鍵：病毒愛低溫

北京餐飲防控升級！過檢才能內用「禁止承辦酒席宴會」

直擊北京疫情／新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖…大陣仗防疫消毒

民團籲政府兌現「撐香港」　陸委會：救援方案正在完善

才開門三天就遇疫情復發！　北京雍和宮等景點再次關閉

遼寧新增2無症狀感染！曾與北京確診「密切接觸」　疑再現跨省傳播

新發地市場再爆4確診！38歲上班族買菜後中招　高燒38.6℃全身發麻

稻江停辦停招最後一屆畢業典禮　末屆畢業生：內心百感交集！

仁愛農會春季高山茶王評鑑頒獎　陳孟智勇奪特等獎

大甲媽彰化遶境2警1男被炸傷　放鞭炮嫌犯：不知道會往兩旁炸

下個梅克爾？傳幕僚頻勸川普「裁減駐韓美軍」...韓國防部：尚未證實

振興券留在雙北玩省很大！銅板價玩台北、平日免費入住淡水福容賞夕陽

湖畔打卡秘境！台東絕美「縱谷大地藝術季」　6件作品搶先曝光

「便秘的VIP室」浴室上方有亮點　他曝進去2hrs起跳！網笑：吵架好去處

中職／象猿打線出爐　王威晨、詹子賢未先發

中職／陳傑憲、郭阜林腰部不適未先發　林安可扛第1棒

中職／謹記克魯茲指導　梁家榮攻守俱佳只想好好站穩一軍

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

大陸熱門新聞

善良妹中3300萬卻发現彩券是P的

快訊／北京新發地市場　深夜緊急休市

北京三大超市連夜下架鮭魚！

北京再爆6本土確診！3社區、6大市場封閉

北京新發地市場45人「新冠檢測陽性」

3000萬男娶不到老婆！陸教授推「一妻多夫制」

他被藍牙耳機炸暈了！

剪刀肢解12歲女兒！　單親媽家中做「人腦麻辣鍋」

華為小公主哈佛畢業！「黑紗洋裝」露雪肌

北京新發地市場淪陷！公安武警進駐封鎖

38歲上班族「新發地市場」買菜中招！

4歲童「鈕扣電池塞陰道」　醫取出之後驚：都生鏽了

傻女網交「淚訴有婦科病」　遭假醫「一桿進洞推藥治療」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

更多熱門

相關新聞

研議開放國際轉機！「美洲轉東南亞」優先

研議開放國際轉機！「美洲轉東南亞」優先

隨著國內疫情趨於穩定，中央流行疫情指揮中心研議開放轉機但旅客不入境，民航局等相關單位討論，擬不讓轉機客過夜，並限轉機時間在8小時內。指揮中心副指揮官陳宗彥今（13）日表示，會以國內過去轉機主力航線，美洲轉東南亞為優先，但實施時間還需等待相關提案送入指揮中心討論。

NBA復賽　米歇爾：強度突增擔憂

NBA復賽　米歇爾：強度突增擔憂

厄文表態反對復賽　抗議種族問題

厄文表態反對復賽　抗議種族問題

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

遼寧新增2無症狀！曾「密切接觸」北京確診者

遼寧新增2無症狀！曾「密切接觸」北京確診者

關鍵字：

新冠病毒新型冠狀病毒COVlD-19大陸戰疫新發地北京疫情

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

阿翔Tag經紀人：可以幫我說生日快樂嗎

被罵下面鬆　蕾菈黑底白字回應了

店員認出偶像　忍不住「騎上去」

獨／高雄某高中　畢業紀念冊「滿滿露點照」

埔里女警正到爆！違規男想加LINE

拒捕男突然吃自己的肉　32分鐘後死亡

月薪4萬買「1000萬房」問頭期款準備多少？

宜蘭老公性虐求歡「鐵管戳下面」人妻肚破慘死！

消基會點名4款醬油標示不符！最高恐罰300萬

2萬4請婚攝！婚禮照「走地獄諧星風」

高雄校園上呼吸道群聚感染！指揮中心回應

高雄學校一個班級15學生「上呼吸道症狀」　衛生局採檢送驗

老公去大陸工作　她收1支片淚崩

霍建華「胸口藏超閃亮點」網放大笑了

黑衣人打大甲媽執士團　毆打影曝

更多

最夯影音

更多
中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退

中橫臨37便道「大崩山」全線中斷 巨石砸落面前...工程人員急喊撤退
小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

小甜甜牽魂牽錯人　面目猙獰看到鍾欣凌「怎麼變那麼胖」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

陸版《你是我的命中注定》復刻經典一夜情　男主更有擔當：我要這個孩子，我要他！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面