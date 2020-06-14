法拉利「夢幻車款」配備競技型化油器　創辦人要賣有條件：有錢也沒用



▲法拉利275 GTB 6C精修復大師改裝後的外觀。（圖／翻攝Girardo＆Co網站，下同）

實習記者陳妙津／綜合報導

大多數了解法拉利（Ferrari）歷史的愛車者都知道，創辦人恩佐．法拉利（Enzo Ferrari）愛車成癡，從他為了賽車把公司賣掉便能窺得一二，連賣車都有一定的堅持及執著，比如1964年推出的罕見特製車「 275 GTB 6C」即使有錢也不一定能買到，除非真的懂車或與法拉利相談甚歡才能購得，否則只會被直接拒絕，而優越的性能加上沒有一定的購買標準，也讓「 275 GTB 6C」堪稱法拉利中的珍品。

這輛傳說中的頂級車款「 275 GTB 6C」由法拉利設計出275 GTB P原型賽車延伸而來，分別有275 GTB以及275 GTS兩個車款，是法拉利首輛四輪獨立懸吊市售車，原始規格不僅配有碟煞系統、三喉瑋柏40DCN化油器、5速變速箱以及新設計的差速器，還採用3.3升V12引擎，以當時技術而言堪稱頂尖。在其中還有不到60輛的275 GTB 6C裝上了競技型6喉瑋柏40DCN化油器，讓整體性能進一步提升，讓車輛可在不到7秒的時間內急速加速至一小時250公里的最高速。

▲法拉利275 GTB 6C修復後的精緻內裝內斂中透露著講究。（圖／翻攝Girardo＆Co網站）



雖然如今275 GTB 6C已算是古董車款，但在曾於設計公司Carrozzeria Scaglietti任職的修復大師Egidio Brandoli手藝下，重新煥發嶄新生命力，他特別在後葉子板加上250 GTO的排氣口，與原有的前葉子板及B柱後的排氣口互相呼應，頂級車款加上大師修復手藝，預料這輛更罕見的275 GTB 6C未來將再創拍賣佳績。

設計公司Carrozzeria Scaglietti創立於1950年，專為幫法拉利改裝賽車以及製作車體。而修復大師Egidio Brandoli後來也自立門戶，開辦自己的法拉利精修工作坊，由他所修復的法拉利也都代表了最高品質標準。

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