71萬買通殺手除掉正宮！　賴索托前首相聯手小三「圓第一夫人夢」

▲賴索托前首相塔巴內與現任妻子梅塞亞。(圖/達志影像/美聯社)

記者丁維瑀/綜合報導

根據最新公布的法庭文件,南非國家賴索托前首相塔巴內(Thomas Thabane)與現任妻子梅塞亞(Maesaiah)曾於3年前付錢買通當地的犯罪集團,殺害他當時的元配,以便「扶正小三成為第一夫人」。警局副局長證實,塔巴內與那時的第三者都希望他的妻子喪命。

CNN報導,賴索托警察局副局長帕塞卡(Mokete Paseka)在一份口供書表示,塔巴內下令殺害當時感情疏遠的妻子莉波麗歐(Lipolelo Thabane),以便讓現任妻子梅塞亞成為正統的第一夫人。莉波麗歐2017年6月在首都馬塞魯(Maseru)的住家附近被槍殺,在她死前,她正與塔巴內協調離婚事項。

根據《法新社》,塔巴內與梅塞亞付給犯罪集團2.4萬美元(約新台幣71萬元),除掉當時的正宮。CNN則援引警方說法指出,就在塔巴內任職首相的就職典禮舉行前,他與第三者據悉曾與幫派老大見面,並承諾給予17.7萬美元(約新台幣525萬元)與工作機會。

