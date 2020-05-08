賴索托80歲首相宣布7月下台！　夫人為扶正被控「買凶殺正宮」

▲賴索托（Lesotho）首相塔巴內（Thomas Thabane）。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳孟臻／綜合報導

南非國家賴索托（Lesotho）80歲首相塔巴內（Thomas Thabane）週四（7日）宣布，因對政治感到疲累，預計在7月退休。塔巴內原先的任期到2022年，因謀殺前妻案遭到各方指責，在巨大的壓力下，以年事高為由「自願下台」。

塔巴內表示，這份工作需要快速的判斷力以及健康的身心，因為年紀，已無法像以往擁有動力，因此決定根據法律、交出手中的權力。

塔巴內與現任第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane）今年2月被警方指控，在2017年謀殺當時的第一夫人利波蘿（Lipolelo Thabane）。

2017年6月，塔巴內首相就職典禮前夕，利波蘿在家門附近遭到不明人士射殺。當時首相夫婦已分居多年，正在談判離婚。利波蘿去世後兩個月，塔巴內旋即與小三、也就是現在的夫人梅塞亞再婚。即使當時有塔巴內與梅塞亞謀殺利波蘿的傳聞，兩人始終否認。

今年1月，警方根據證據，傳喚梅塞亞到場說明案情，但她沒有出現。直到2月4日，梅塞亞主動現身警局，警方隨即將她收押，但梅塞亞最後以1000馬洛蒂（大約新台幣2000元）交保。警方同時將塔巴內列為謀殺案嫌疑人，塔巴內律師表示，首相有豁免權，無法被起訴。

塔巴內因謀殺前妻案聲勢下跌，面臨被迫下台的壓力。他為了維持政權，4月18日曾以維持國內秩序為由，派軍隊上街在首都馬塞魯（Maseru）巡邏，引起賴索托國內的政治動盪。在塔巴內的退休聲明中指出，他的下台決定不是用來提升政治聲望。

賴索托為全世界最大的國中國，四周都被南非共和國包圍，地處高原，也被稱為天空王國，曾是英國的殖民地，1966年從英國獨立。賴索托經濟落後，國內愛滋病情況嚴重，與我國在1966建交、1983年斷交，1990年復交，三年後再度斷交至今。

▼賴索托（Lesotho）第一夫人梅塞亞（Maesaiah Thabane），被控謀殺首相前妻。（圖／達志影像／美聯社）



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