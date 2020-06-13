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鸚鵡颱風快飛將登陸！全台灌「甩尾大雨」　鋒面下周接力變天時間出爐

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▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝NOAA）

▲鸚鵡颱風快飛，即將登陸廣東 。（圖／翻攝NOAA）

記者許力方／綜合報導

今年第2號輕度颱風「鸚鵡」（NURI）持續北上，中央氣象局預估，颱風14日白天就會從廣東附近登陸，受外圍雲系影響，13日晚間9時已經針對屏東、台東2縣市發布大雨特報，14日東部、東南部、南部及澎湖4地區將出現局部短暫陣雨或雷雨，各地有午後雷陣雨機率，並有局部大雨發生。

氣象局預報，14日隨著鸚鵡颱風逐漸進入廣東，環境場漸漸轉成弱偏南風，台東、高屏地區13日晚間至清晨仍有局部短暫陣雨或雷雨機會，上午後，各地仍舊多雲到晴，水氣稍多加上日照強，午後對流發展狀況可能較為旺盛，各地都有機會出現午後雷陣雨，並有局部較大雨勢出現的機率。

請繼續往下閱讀...

氣溫方面，全台仍高溫炎熱，普遍在33至35度，而中南部內陸、台北盆地及花東縱谷一帶仍有局部36度以上高溫發生機率。

【豪雨特報00:00更新】範圍：屏東縣、台東縣。14日台東縣及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝NOAA）

▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝NOAA）

▲鸚鵡颱風走後太平洋高壓增強，未來一周天氣轉趨穩定 。（圖／中央氣象局）

氣象局觀測，鸚鵡颱風13日晚間8時中心位在鵝鑾鼻西南西方680公里海面上，以時速21公里速度，持續向西北轉西北西移動，近中心最大風速每秒20公尺，7級暴風半徑80公里，未來將於14日白天登陸廣東，對台灣沒有直接影響，不過東半部地區、恆春半島、南部沿海、澎湖及金門地區仍有長浪發生的機率，東北部、西南部、恆春半島及澎湖沿海空曠地區清晨前有8至9級強陣風。

預估15日至18日（下周一至四）太平洋高壓增強，天氣漸趨穩定，環境風場漸轉為西南風，氣象局表示，除了清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨外，各地多雲到晴。15日各地有機會出現局部午後雷陣雨，16至18日午後雷陣雨區域較為限縮在山區，近山區平地仍須留意熱對流發展情形。

氣象局指出，未來一周前期高壓增強、天氣漸趨穩定，19、20日（下周五、六）西南風影響，僅中南部清晨降雨機率稍增，其他地區維持主要午後雷陣雨。21（下周日）至23日鋒面有逐漸接近台灣北部的趨勢，天氣轉不穩定，西半部及東北部地區降雨機率增加，花、東也有局部短暫降雨。

▼颱風外圍雲系影響，各地有午後雷陣雨、並有局部大雨機率。

▲▼ 。（圖／氣象局、翻攝NOAA）

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