放棄台北工作找幸福！渡部太太在日本找到屬於她的幸福職場哲學

▲（圖／渡部太太提供）

關於一份理想工作的定義，每個人都有不同的見解，可能是錢多、事少、離家近，也可能是一輩子做著擅長的事。對於渡部太太來說，成為一位全職主婦，是她現階段覺得最幸福的職務，不僅能每天陪在愛的人身邊，也擁有更多與自我相處的時間，可以寫文章、做手作，發表在社群「日本生活記事」上與大家交流。

渡部太太的家鄉在苗栗，大學起她便獨自在台北生活、就業，一直到和先生渡部桑結婚之後，兩人便取得共識一起回到日本生活，由先生主外工作負擔家計，她則主內打理家事。

全職在家工作，把主婦視為擁有專業技能的職業

渡部太太分享，她之所以成為全職主婦，並不是傳統父權思想下別無選擇的無奈結果，而是平等地考量到彼此能力不同，夫妻倆共同商量的決議。若是將來家中經濟面臨困難，自己也還是會去找工作，和先生一起撐起一個家。

以前渡部太太十分熱衷於裝扮成各種有趣的角色迎接先生下班，為生活創造樂趣

▲（圖／渡部太太提供）

或許有些人認為做了家庭主婦就會失去自我，但渡部太太反倒覺得過往還在企業任職時，有時忙到半夜才下班到家，那樣才叫做沒了自己。

事實上，家庭主婦確實也像一份工作，需要學習許多技能才能勝任。渡部太太舉例，家庭主婦在日文稱作「專業主婦」，在從前的年代，所有主婦都需要先經過專業課程訓練，除了基本的烹飪、打掃、理財之外，也需要擁有插花、烘焙等這類型點綴生活的本事。儘管現今已經沒有這樣的制度了，卻由此可見想做好「家庭主婦」並不是一件易事。

不必要求完美，主婦的酬勞是超越金錢的獲得



渡部夫婦每天總會互道感謝，先生從不吝嗇的鼓勵與讚美，是渡部太太最大的動力來源

▲（圖／渡部太太提供）

沒有人生來就懂得如何打理一個家，在初期渡部太太也很徬徨，擔心自己不能將主婦一職做得稱職。但後來她發現， 想像中的形象或許要很完美，可是在現實生活中可以把標準放低一點，只要盡力做到極限就可以，因為「家事是可以允許失敗」。

如果燒壞了一桌菜，那麼就再煮一次或是買外食解決就好；一天沒有整理家裡，大不了就稍微髒亂一點而已。一切的家務都擁有主導權，時間調配也很彈性，不像在外上班，需要兢兢業業，害怕他人的眼光，且主婦們所獲得的酬勞是更勝於金錢的愛、健康和快樂。

渡部太太會根據季節替先生準備涼、熱飲和便當，笑說一來省錢，二來吃得健康，三來還能讓先生感受到妻子的愛

▲（圖／渡部太太提供）

同時，渡部太太也打趣地說，家庭主婦的職場環境其實是很幸福的，不必擔心遇到合不來的上司和同事，每天是被一群妳愛的、愛妳的人圍繞著。就算可能發生爭執，也因為是家人所以甘願用心去磨合，一起找出最舒適的相處模式。

遵照自己的步調，保持距離並非漠不關心

赴日生活五年，渡部太太沒有旁人預設的「文化不適應」，相反地活得更自在。尤其是在近幾年成為一位母親，她觀察到在處理人際關係上，不若日本的疏離，台灣人與人之間的距離非常緊密。同樣是媽媽，需要承受更多的外界聲音，就像她在社群上發表教養觀念，也會收到許多不同意見的質疑一樣。

渡部太太的婆婆從不干涉她的育兒教養，只是表明支持、鼓勵，需要幫忙的話也隨時有幫手

▲（圖／渡部太太提供）

「有時關係越親近越容易傷人，學著在不冷漠的情況下，保持禮貌的距離」，是渡部太太在日本學到的重要體悟。過去她也曾因他人耳語，而有過一段產後憂鬱期，十分明白無知之下的幫助容易造成反效果，因此總是反覆斟酌在公開平台上分享的內容，並強調每個孩子都是獨特的個體，可以參考經驗但不一定適用。

生活品質的好壞，全憑自己一雙手經營

部落格《日本生活記事》的走向，從一開始只是隨手分享台日文化差異、日常趣事，一直到現在逐漸轉型為育兒筆記，渡部太太希望藉由自己的生活告訴大家：「育兒會孤單，可是關於全職父母這個職業，全球有著好幾億的人口都曾有過同樣的無助、徬徨，因此絕對不是場孤軍奮鬥的戰役。」

渡部太太常利用簡單的手作，將生活中的回收物重新手作成孩子喜歡的「零成本」玩具

▲（圖／渡部太太提供）

雖然在經營的過程中，難免有收到負面評價的時候，不過於渡部太太而言，每回看到和她有相同情況的媽媽獲得幫助，或是也有人照著她簡易的教學步驟完成手作玩具，而和孩子有一段開心的時光，她就覺得似乎又做對了一件事！再想起那些不認同的批評，便揮揮衣袖尊重發言者的意見自由，當作過眼雲煙不放心上。

過去還只有一個小孩時，渡部太太也喜歡利用閒暇時利用手邊物品，替女兒留下可愛的擺拍照片

▲（圖／渡部太太提供）

談到未來，渡部太太表示也有可能會因為分擔家計而回歸職場，但無論如何她都相信「每一個階段都會有最適合的選擇」，生活的樣貌本來就是取決於自己的心態。如同她從不覺得是婚姻與育兒生活是種犧牲，反而將一切歸功於「全職家庭主婦」這個身份，才能使她既能自由做著喜歡的事，又可以支持養家的先生、一點一滴陪伴孩子們成長。

先生經常和她說：「成為主婦的門檻，不在於煮飯打掃有多厲害，而在於能否在家事與興趣間平衡並獲得快樂。」

▲（圖／渡部太太提供）

在和渡部太太的專訪過程中，常聽見她將「幸福」、「幸運」掛在嘴邊，總覺得相信什麼價值的人，就會過著什麼樣的生活。雖然渡部太太總說自己很平凡，只能在有限的情況下過日子，但編輯認為這正是她非凡的原因——能夠堅持信念，走出一條屬於自己的路。

誰說家庭主婦一定只能成為黯淡的黃臉婆？只要願意，就算在家裡，也能像渡部太太一樣閃閃發光！

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